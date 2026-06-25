Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del miércoles generó un importante despliegue de personal policial y de emergencias en la zona del acceso a la autovía 19 que conecta con Rosario, en jurisdicción de Santo Tomé.
Volcó un camión cargado con yerba mate en el acceso a la autovía 19
El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles en el rulo de conexión entre la Autovía 19 y la autopista hacia Rosario. En un primer momento se temió que el conductor hubiera quedado atrapado en la cabina, lo que motivó la rápida intervención de policías y servicios de emergencia.
El episodio fue reportado alrededor de las 22.07, cuando una comunicación ingresada a la central de emergencias alertó sobre el vuelco de un camión con acoplado en el sector conocido como "rulo" de acceso a la autopista, sobre la autovía 19.
De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por ocasionales testigos, el vehículo de gran porte circulaba por la autopista cuando, por causas que son materia de investigación, terminó volcado a un costado de la calzada.
Vuelco y preocupación
En los primeros minutos posteriores al siniestro existió preocupación respecto de la situación del conductor, ya que quienes dieron aviso no habían logrado observarlo descender de la cabina y temían que pudiera haber quedado atrapado en el interior.
Ante esa circunstancia, desde la central operativa se dispuso la inmediata intervención de una unidad policial y de los servicios sanitarios del SIES 107.
Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron al lugar y constataron la presencia de un camión marca Scania con chasis, el cual permanecía volcado junto a su carga. Parte del cargamento, compuesto por paquetes de yerba mate, quedó disperso en el sector afectado por el accidente.
Conductor lesionado
En el lugar fue identificado el conductor del transporte, un hombre de 35 años cuyas iniciales son A.S. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Policía de Seguridad Vial, que trabajó en la escena para determinar las circunstancias que derivaron en el vuelco y garantizar la seguridad del tránsito en la zona.
El procedimiento fue encabezado por personal de la Policía Vial, mientras se llevaban adelante las tareas preventivas y de relevamiento correspondientes.