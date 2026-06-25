Siniestro en Santa Fe

Volcó un camión cargado con yerba mate en el acceso a la autovía 19

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles en el rulo de conexión entre la Autovía 19 y la autopista hacia Rosario. En un primer momento se temió que el conductor hubiera quedado atrapado en la cabina, lo que motivó la rápida intervención de policías y servicios de emergencia.