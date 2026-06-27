En las primeras horas de este sábado se registró un siniestro fatal sobre la ruta provincial S26, en la primera curva en sentido Casilda - Carcarañá, donde una persona perdió la vida y otras cinco resultaron heridas. Según las primeras informaciones, un Peugeot 208 de color azul en el que viajaban seis personas oriundas de Zavalla perdió el control, despistó y volcó violentamente sobre la banquina; dejando como saldo una persona fallecida y cinco heridos.
Un muerto y varios heridos tras el vuelco de un automóvil en la ruta provincial S26
Ocurrió en la primera curva de la ruta provincial s26 en sentido Casilda - Carcaraña, en el departamento Caseros. Uno de los heridos tuvo que ser derivado en helicóptero sanitario a la ciudad de Rosario. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.
“Fuimos convocados por un accidente con múltiples víctimas en la primera curva de ruta S26 sentido Casilda - Carcaraña. Al arribo de nuestras dotaciones constatamos que una persona aún se encontraba atrapada en el interior del vehículo y el resto estaba fuera del mismo en distintos lugares de la banquina”, expresaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casilda
La magnitud del impacto obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Ante la gravedad del hecho, se activó el Código Rojo UTV, para el traslado aéreo de uno de los heridos a un centro asistencial rosarino de mayor complejidad. El resto de los ocupantes fueron derivados al Hospital San Carlos de Casilda, donde continúan con pronóstico reservado.
En el lugar trabajaron de manera conjunta dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del servicio de emergencias médicas y efectivos de la Unidad Regional IV. Aparentemente, no habría otro vehículo involucrado en el siniestro. Sin embargo, las causas que provocaron la pérdida de control del automóvil continúan bajo investigación y serán determinadas a partir de las pericias correspondientes.