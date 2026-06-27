Casilda

Un muerto y varios heridos tras el vuelco de un automóvil en la ruta provincial S26

Ocurrió en la primera curva de la ruta provincial s26 en sentido Casilda - Carcaraña, en el departamento Caseros. Uno de los heridos tuvo que ser derivado en helicóptero sanitario a la ciudad de Rosario. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.