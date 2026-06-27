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Un muerto y varios heridos tras el vuelco de un automóvil en la ruta provincial S26

Ocurrió en la primera curva de la ruta provincial s26 en sentido Casilda - Carcaraña, en el departamento Caseros. Uno de los heridos tuvo que ser derivado en helicóptero sanitario a la ciudad de Rosario. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.

Todos los ocupantes serían oriundos de la localidad de Zavalla.Todos los ocupantes serían oriundos de la localidad de Zavalla.
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En las primeras horas de este sábado se registró un siniestro fatal sobre la ruta provincial S26, en la primera curva en sentido Casilda - Carcarañá, donde una persona perdió la vida y otras cinco resultaron heridas. Según las primeras informaciones, un Peugeot 208 de color azul en el que viajaban seis personas oriundas de Zavalla perdió el control, despistó y volcó violentamente sobre la banquina; dejando como saldo una persona fallecida y cinco heridos.

accidenteUn muerto y varios heridos tras el vuelco de un automóvil en la ruta provincial S26.

“Fuimos convocados por un accidente con múltiples víctimas en la primera curva de ruta S26 sentido Casilda - Carcaraña. Al arribo de nuestras dotaciones constatamos que una persona aún se encontraba atrapada en el interior del vehículo y el resto estaba fuera del mismo en distintos lugares de la banquina”, expresaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casilda

La magnitud del impacto obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Ante la gravedad del hecho, se activó el Código Rojo UTV, para el traslado aéreo de uno de los heridos a un centro asistencial rosarino de mayor complejidad. El resto de los ocupantes fueron derivados al Hospital San Carlos de Casilda, donde continúan con pronóstico reservado.

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En el lugar trabajaron de manera conjunta dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del servicio de emergencias médicas y efectivos de la Unidad Regional IV. Aparentemente, no habría otro vehículo involucrado en el siniestro. Sin embargo, las causas que provocaron la pérdida de control del automóvil continúan bajo investigación y serán determinadas a partir de las pericias correspondientes.

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