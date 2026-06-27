En el barrio La Cortada

Ya son cinco los imputados con prisión preventiva por una causa de microtráfico en Reconquista

La cautelar fue ordenada a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia desarrollada ayer en los tribunales reconquistenses. Al imputado se le atribuyó haber actuado de forma coordinada con otras cuatro personas que desde la semana pasada transitan el proceso judicial privadas de su libertad.