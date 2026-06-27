Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales DRF que es investigado por vender drogas al menudeo en el barrio La Cortada de Reconquista. Así lo dispuso el juez Mauricio Martelossi, en una audiencia desarrollada ayer en los tribunales reconquistenses.
Ya son cinco los imputados con prisión preventiva por una causa de microtráfico en Reconquista
La cautelar fue ordenada a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia desarrollada ayer en los tribunales reconquistenses. Al imputado se le atribuyó haber actuado de forma coordinada con otras cuatro personas que desde la semana pasada transitan el proceso judicial privadas de su libertad.
El fiscal Sebastián Galleano está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. Al respecto, explicó que “la preventiva era necesaria porque los riesgos procesales estaban latentes”, y valoró que “el magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento a pesar de que la Defensa pidió la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad”.
“El imputado se suma a otras cuatro personas a las que se investiga en el marco de este legajo penal, quienes desde la semana pasada deben cumplir la misma medida cautelar que él”, recordó Galleano. “Se trata de dos hombres y dos mujeres, cuyas respectivas iniciales son DJJF, ELB, IBR y NBP”, indicó.
El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, la Unidad Fiscal Especial (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal.
Cocaína y marihuana
“El hombre que quedó en preventiva comercializaba estupefacientes de manera coordinada con los otros imputados”, señaló Galleano en la audiencia. “En diferentes inmuebles del barrio La Cortada, desplegaban actividades vinculadas al acopio, el resguardo, el fraccionamiento y la venta al menudeo de drogas”, afirmó.
Según puntualizó el fiscal, “el viernes 12 de este mes, se concretó un allanamiento en un domicilio en el que el hombre de iniciales DRF y la mujer de iniciales IBR tenían en su poder 96 dosis de cocaína y tres envoltorios con marihuana que fueron secuestrados”. A su vez, enumeró que “en el lugar se decomisaron una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, una notebook, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación”.
Además, el funcionario del MPA mencionó que “de forma simultánea, se allanó otra de las viviendas en las que desplegaban su accionar, donde se secuestraron once celulares, un chip telefónico, una notebook, marihuana, recortes de nylon y tres cartuchos calibre 22”.
Galleano informó que “las cuatro personas a las que se les impuso la preventiva la semana pasada fueron detenidas en el marco de los operativos en los que se hallaron los estupefacientes”, y aclaró que “el hombre de iniciales DRF evadió a los uniformados y se mantuvo prófugo varios días”. Con todo, detalló que “a sabiendas de que ya había sido individualizado, el lunes pasado se presentó voluntariamente en una sede policial”.
Calificación penal
Al hombre de iniciales DRF se le endilgó la autoría del delito de comercialización de estupefacientes.