Sur santafesino

Villa Gobernador Gálvez fortalece su sistema de seguridad con 1.277 cámaras de videovigilancia

El municipio continúa fortaleciendo su política de prevención del delito mediante la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia y tecnología de última generación. El sistema ya cuenta con 1.277 dispositivos distribuidos en toda la ciudad y trabaja de manera coordinada con la Provincia, las fuerzas federales y el sistema de emergencias 911.