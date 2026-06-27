La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza en el fortalecimiento de su política de seguridad ciudadana mediante la ampliación de la red de videovigilancia y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas al Centro Municipal de Monitoreo.
Villa Gobernador Gálvez fortalece su sistema de seguridad con 1.277 cámaras de videovigilancia
El municipio continúa fortaleciendo su política de prevención del delito mediante la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia y tecnología de última generación. El sistema ya cuenta con 1.277 dispositivos distribuidos en toda la ciudad y trabaja de manera coordinada con la Provincia, las fuerzas federales y el sistema de emergencias 911.
Actualmente, la ciudad dispone de 1.277 cámaras de seguridad distribuidas estratégicamente en distintos sectores urbanos. De ese total, 368 pertenecen al sistema municipal, mientras que 909 forman parte del sistema provincial Lince, conformando una red integrada que permite una cobertura prácticamente total de la ciudad.
Entre los equipos municipales se destacan 15 cámaras equipadas con lectoras automáticas de patentes, tecnología que permite identificar vehículos de interés para investigaciones judiciales o procedimientos policiales. Además, el sistema cuenta con una cámara tipo domo de alta movilidad que amplía las capacidades operativas del monitoreo.
El intendente Alberto Ricci destacó el crecimiento de la infraestructura tecnológica y aseguró que el funcionamiento del sistema alcanza niveles muy altos de operatividad.
"El Centro Municipal de Monitoreo cuenta con 368 cámaras en la vía pública, con el 99% funcionando, y ya estamos reparando las dos que actualmente están fuera de servicio", señaló.
Asimismo, recordó que el sistema provincial Lince aporta otros 303 puntos de vigilancia con 909 cámaras, alcanzando un total de 1.277 dispositivos activos en toda Villa Gobernador Gálvez.
Tecnología al servicio de la prevención
Desde el municipio remarcaron que el objetivo principal del sistema de videovigilancia es prevenir delitos y colaborar con las investigaciones judiciales, descartando cualquier utilización con fines recaudatorios.
En ese sentido, Ricci aclaró que "todas las cámaras se utilizan con fines preventivos y para aportar pruebas para el esclarecimiento de hechos; ninguna es utilizada para realizar fotomultas".
El Centro Municipal de Monitoreo funciona de manera ininterrumpida durante las 24 horas de los 365 días del año gracias a un plantel integrado por 24 operadores especializados, quienes realizan un seguimiento permanente de las imágenes.
El trabajo cotidiano incluye la detección de movimientos sospechosos, accidentes de tránsito, incendios, disturbios y hechos delictivos, permitiendo activar rápidamente los protocolos de intervención junto a las distintas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia.
El subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Raúl Domínguez, explicó que la función principal del centro consiste en "prevenir, observar, vigilar y detectar hechos sospechosos en las diferentes cámaras y, ante cualquier situación, coordinar la respuesta correspondiente solicitando apoyo policial, de tránsito o de bomberos cuando sea necesario".
Coordinación permanente con la Justicia y las fuerzas de seguridad
Uno de los aspectos destacados del sistema es la articulación permanente con organismos judiciales y fuerzas policiales.
El Centro Municipal de Monitoreo responde en promedio 40 oficios judiciales por semana, provenientes tanto de fiscalías y comisarías como de particulares que solicitan imágenes mediante los mecanismos administrativos correspondientes.
Cada requerimiento implica la búsqueda del material registrado y la elaboración de informes que, según indicaron desde el municipio, son entregados en un plazo máximo de 48 horas.
Además de responder a los pedidos formales, el personal realiza el resguardo preventivo de todas aquellas grabaciones que puedan resultar de interés para futuras investigaciones, incluso cuando todavía no existe una solicitud judicial.
La presencia permanente de un efectivo policial dentro del Centro de Monitoreo constituye otro de los pilares del funcionamiento del sistema, ya que permite mantener una comunicación directa con el Comando Radioeléctrico y con la Central de Emergencias 911, agilizando la respuesta ante situaciones críticas y facilitando el seguimiento en tiempo real de persecuciones o procedimientos policiales.
El rol de la comunidad
Desde el municipio insistieron en que la participación de los vecinos continúa siendo un elemento clave para la prevención del delito.
En ese sentido, Domínguez remarcó la importancia de realizar las denuncias a través del 911 ante cualquier hecho sospechoso, ya que esa información permite complementar el trabajo de las cámaras y elaborar estrategias de prevención más eficaces.
Con la incorporación de nuevas tecnologías y el trabajo articulado entre el municipio, la Provincia y las fuerzas federales, Villa Gobernador Gálvez continúa consolidando un sistema integral de vigilancia que busca fortalecer la seguridad urbana, optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar herramientas fundamentales para el esclarecimiento de hechos delictivos.