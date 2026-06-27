La comuna de Franck fue escenario de un importante encuentro cultural con la visita del reconocido dramaturgo, actor y director teatral siciliano Angelo D'Agosta, una de las figuras destacadas del teatro contemporáneo italiano y profesor de la Escuela de Arte Dramático del Teatro Stabile de Catania.
El teatro italiano tuvo su espacio en Franck con la visita de Angelo D'Agosta
La localidad vivió una jornada de fuerte contenido cultural con la visita del dramaturgo, actor y director teatral siciliano Angelo D'Agosta. El reconocido referente del teatro contemporáneo italiano compartió actividades con autoridades, instituciones y vecinos, en una propuesta que fortaleció los vínculos entre Franck y la colectividad italiana.
La actividad comenzó con una recepción oficial en la sede comunal, donde el presidente comunal Damián Franzen, acompañado por el director de Gestión Educativa, Julián Ovando, dio la bienvenida al artista italiano, resaltando el valor de este tipo de intercambios para fortalecer los lazos culturales y educativos de la comunidad.
La presencia de D'Agosta en Franck representó una oportunidad para acercar a los vecinos a una de las expresiones artísticas más importantes de Italia y reafirmar el histórico vínculo que une a la localidad con las raíces de la inmigración italiana.
Un encuentro con la comunidad y las instituciones
Uno de los momentos centrales de la visita tuvo lugar en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, sede del Círculo Ítalo Argentino de Franck, donde se desarrolló un encuentro abierto al público que convocó a integrantes de la institución, vecinos y amantes del arte y la cultura.
La propuesta estuvo orientada a fortalecer la relación con la comunidad y con la entidad que representa a Italia en la localidad, promoviendo además un espacio de intercambio sobre el teatro, la cultura y la identidad italiana.
También participaron alumnos de las capacitaciones de idioma italiano que se dictan a través de la Escuela Comunal de Artes y Oficios, quienes pudieron dialogar con el dramaturgo y conocer de primera mano aspectos de la realidad cultural italiana.
Una experiencia para acercar el teatro italiano
Como cierre de la jornada, Angelo D'Agosta presentó una de sus obras y compartió con los asistentes su recorrido artístico, su experiencia como actor, director y docente, además de reflexionar sobre el rol del teatro como herramienta de expresión, formación y encuentro entre los pueblos.
La actividad permitió a los presentes conocer el trabajo de un referente internacional del teatro contemporáneo, generando un espacio de intercambio enriquecedor entre distintas generaciones y promoviendo el acceso a manifestaciones culturales de alcance internacional.
Desde la Comuna de Franck destacaron la importancia de impulsar iniciativas que favorezcan el intercambio cultural y fortalezcan la identidad de una comunidad profundamente ligada a la inmigración italiana.
La visita de Angelo D'Agosta no sólo representó un acontecimiento artístico de relevancia, sino que también consolidó el trabajo conjunto entre el gobierno local, las instituciones culturales y educativas y el Círculo Ítalo Argentino, promoviendo el diálogo entre culturas y ofreciendo nuevas oportunidades de aprendizaje para los vecinos.
La jornada concluyó con un agradecimiento al artista por su generosa participación y por compartir con la comunidad su vasta trayectoria, dejando un valioso aporte al desarrollo cultural de Franck y reafirmando la importancia de mantener vivos los vínculos con las tradiciones que forman parte de la historia de la localidad.