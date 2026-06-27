Departamento Las Colonias

El teatro italiano tuvo su espacio en Franck con la visita de Angelo D'Agosta

La localidad vivió una jornada de fuerte contenido cultural con la visita del dramaturgo, actor y director teatral siciliano Angelo D'Agosta. El reconocido referente del teatro contemporáneo italiano compartió actividades con autoridades, instituciones y vecinos, en una propuesta que fortaleció los vínculos entre Franck y la colectividad italiana.