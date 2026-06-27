San Agustín

La Casa de la Cultura toma forma y promete convertirse en un nuevo espacio de encuentro

La refuncionalización de la futura Casa de la Cultura, la construcción de viviendas, una nueva ciclovía y mejoras en espacios públicos forman parte de las obras que la Comuna de San Agustín desarrolla actualmente. El presidente comunal, Cristian Osta, destacó el avance de los proyectos y la apuesta por fortalecer los espacios destinados a la comunidad.