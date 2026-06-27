La localidad de San Agustín atraviesa una etapa de importantes intervenciones en distintos frentes.
La Casa de la Cultura toma forma y promete convertirse en un nuevo espacio de encuentro
La refuncionalización de la futura Casa de la Cultura, la construcción de viviendas, una nueva ciclovía y mejoras en espacios públicos forman parte de las obras que la Comuna de San Agustín desarrolla actualmente. El presidente comunal, Cristian Osta, destacó el avance de los proyectos y la apuesta por fortalecer los espacios destinados a la comunidad.
Desde la recuperación de un edificio que será destinado a la futura Casa de la Cultura hasta la construcción de viviendas, mejoras en espacios públicos y el inicio de una ciclovía, la comuna lleva adelante una serie de proyectos orientados a ampliar servicios y generar nuevos espacios para la comunidad.
Así lo explicó el presidente comunal, Cristian Osta, quien repasó el estado de las principales obras en ejecución y las iniciativas previstas para los próximos meses.
La futura Casa de la Cultura toma forma
Uno de los proyectos más significativos es la puesta en valor de un edificio que años atrás funcionó como destacamento de la Empresa Provincial de la Energía y posteriormente fue utilizado como Punto Digital.
La intención de la comuna es transformarlo en la Casa de la Cultura, un espacio propio destinado al desarrollo de actividades educativas, culturales y comunitarias.
Los trabajos incluyen la reparación de grietas y filtraciones, renovación de canaletas y cenefas, reemplazo de estructuras deterioradas y la instalación de nuevas aberturas. Además, se incorporará una biblioteca pública, una necesidad largamente planteada por vecinos que comenzaron a reunir material bibliográfico para conformar el futuro espacio de lectura.
El proyecto también contempla la reorganización de los talleres que actualmente funcionan en el lugar y la adecuación de un salón de usos múltiples destinado a charlas, capacitaciones y eventos de menor escala.
La obra se ejecuta por etapas y con recursos comunales, priorizando además la contratación de mano de obra local para las distintas tareas.
Viviendas y una nueva ciclovía para mejorar la calidad de vida
Otro de los ejes de trabajo está relacionado con el desarrollo habitacional. Actualmente avanzan tres viviendas correspondientes al denominado Plan Global, una de las cuales ya cuenta con techo terminado y funciona como espacio de resguardo para materiales y tareas interiores durante jornadas climáticamente adversas.
Las otras unidades presentan un importante grado de avance constructivo y se suman a dos viviendas de lote propio recientemente finalizadas, una de ellas ya habitada por sus beneficiarios.
En paralelo, la comuna firmó un convenio para la construcción de una ciclovía de 800 metros que se extenderá desde calle Arturo Illia hasta Rogelio Bertone, paralela a la Ruta Provincial S-50, en el acceso a la localidad.
La obra cuenta con un presupuesto cercano a los 73 millones de pesos y ya registra tareas preliminares de movimiento y nivelación de suelo realizadas durante los últimos meses.
Patrimonio, espacios públicos y una agenda de mejoras continuas
En el marco de los preparativos para la 27ª Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano, que se celebrará el próximo 28 de junio, la comuna también trabaja en la puesta en valor del Monumento al Inmigrante Italiano, un espacio emblemático inaugurado en el año 2000.
Las tareas incluyeron la renovación de losetas y mejoras generales, siguiendo una intervención similar realizada recientemente en el monumento dedicado a los Bomberos Voluntarios.
Por otra parte, avanza una importante obra de remodelación en la cocina del bar de la Sociedad Italiana. Allí se ejecutan trabajos integrales de renovación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas, agua fría y caliente, mesadas y aberturas.
La planificación también contempla nuevas inversiones en la plaza principal de la localidad. Una vez finalizadas las obras en la Sociedad Italiana, la misma cuadrilla de trabajo intervendrá el sector sur del paseo público, donde se renovarán veredas internas y se desarrollará una importante mejora en el área de juegos infantiles.
Para Osta, el desafío consiste en sostener un proceso de mejoras continuas que permita fortalecer la infraestructura local y acompañar el crecimiento de la comunidad, combinando obras de carácter cultural, habitacional y recreativo que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.