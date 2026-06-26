Esta semana, autoridades provinciales recorrieron y observaron los trabajos que se llevan adelante en los puentes ubicados sobre Ruta Provincial Nº 4, en el tramo entre San Cristóbal y Elisa, y aseguraron que se realizan con ritmo positivo.
Los puentes de la Ruta Provincial 4 ya superan el 90% de avance y estarían terminados en agosto
Autoridades provinciales supervisaron los trabajos de ensanchamiento en los puentes Capivara I, Capivara II y arroyo San Antonio, entre San Cristóbal y Elisa. La obra busca mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del norte santafesino y eliminar un histórico punto crítico para el tránsito pesado.
Actualmente, el proyecto presenta un avance superior al 90%. Si las condiciones climáticas lo permiten, la obra podría concluir a fin del mes de agosto.
Vale recordar, que los trabajos de ensanchamiento se realizan en los puentes Capivara I, Capivara II y arroyo San Antonio, éste último es el mayor de los tres y podría tardar dos meses más para completar la totalidad de las tareas previstas.
Avanza una obra clave para la seguridad vial
En la supervisión de los trabajos estuvieron presentes el senador por el departamento San Cristóbal Felipe Michlig, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad Pablo Seghezzo, el diputado Marcelo González, el coordinador de Vialidad Provincial Zona Norte Carlos Cattáneo, los concejales de la ciudad de San Cristóbal Horacio Rigo y Pablo Bonacina, el ingeniero de la Dirección Provincial de Vialidad Pedro Cian, además de los vecinos invitados especialmente.
En esta ocasión, fueron invitados a participar habitantes de la localidad de San Cristóbal y representantes de instituciones para conocer el progreso de los trabajos e interiorizarse sobre las características técnicas de las obras.
"Realmente aprendí un montón, fue muy didáctica la charla y esto sirve para dimensionar la obra que se está haciendo, el por qué lleva más de un año terminarla y haberlo visto de abajo sirve para tener una mayor precisión de la inversión que lleva esto. Pudimos entender mejor lo arquitectónico, el ancho del puente se duplica y, a la vez, la parte de banquinas que va a tener que es importantísimo", expresó Marta Trento de la vecinal de barrio Bustamante.
Por su parte, Viviana Schiavi, representando al barrio San Martín manifestó que "es una obra impactante, uno cuando pasa no se da cuenta la magnitud de la obra, la construcción, la cantidad de materiales que han usado, la solidez con la que nos ha explicado el Ingeniero Seghezzo, todo el trabajo previo que han hecho para sostener este puente y entiendo que va a durar mucho en cuanto a su resistencia. Una obra necesaria para quienes vivimos cerca por la cantidad de accidentes que se van a evitar".
En el lugar, tal como lo mencionaron los vecinos, se les explicó los trabajos previos que se llevaron adelante, de qué manera se fue desarrollando el ambicioso proyecto y en qué estado se encuentra en este momento.
"En forma personal considero que esto es algo maravilloso y que me toca mucho por dos motivos. En primer lugar, mi papá en los años '60 estuvo en la construcción de esta ruta hasta el norte en el límite con Santiago del Estero. En segundo lugar, durante 30 años que he desempeñado la función de juez, me han tocado vivir todos los accidentes de tránsito y las personas que han perdido su vida y han quedado lastimados producto del ancho que tenían los puentes".
"Con los años el tránsito fue cambiando, la cantidad, el volumen y la calidad de los camiones. Es admirable la obra, no solo para los sancristobalenses sino para terceros que también circulan por esta ruta", indicó Hugo Tallarico, representante de la Sociedad Italiana.
Recta final para una obra histórica
Actualmente los puentes cuentan con un ancho aproximado de 5,50 metros, situación que dificulta el cruce simultáneo de vehículos de gran porte.
Una vez finalizados los trabajos, las estructuras pasarán a contar con un ancho total de 13,30 metros, compuesto por una calzada de 7,30 metros y banquinas pavimentadas de 3 metros de ancho a cada lado, e iluminación led.
Esto mejorará la transitabilidad, la seguridad vial y la prevención de accidentes, ya que durante veinte años se cobró al vida de muchísimas personas en accidentes fatales e incluso en camiones que han quedado colgados del puente literalmente.
Pronto se facilitará el cruce de camiones, maquinaria agrícolas y servicios de emergencias, entre otros vehículos que circulan por la Ruta Provincial Nº 4.