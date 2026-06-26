Recta final

Los puentes de la Ruta Provincial 4 ya superan el 90% de avance y estarían terminados en agosto

Autoridades provinciales supervisaron los trabajos de ensanchamiento en los puentes Capivara I, Capivara II y arroyo San Antonio, entre San Cristóbal y Elisa. La obra busca mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del norte santafesino y eliminar un histórico punto crítico para el tránsito pesado.