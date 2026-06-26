Preocupación

Crecen las apuestas online entre adolescentes y aumentan las consultas en las escuelas de Rosario

La Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos desarrolla una agenda de actividades en toda la ciudad y advierte sobre el crecimiento de las consultas vinculadas a las apuestas virtuales. El trabajo en escuelas, clubes y organizaciones comunitarias aparece como una de las principales estrategias para intervenir antes de que los consumos se consoliden