Hace un poco más de un año, en abril de 2025, el Observatorio Argentino de Drogas de la Sedronar publicó el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, donde un dato que antes no aparecía se impuso por encima de otros: el 20,5% de las y los estudiantes secundarios del país realizó apuestas online durante el último año.
Crecen las apuestas online entre adolescentes y aumentan las consultas en las escuelas de Rosario
La Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos desarrolla una agenda de actividades en toda la ciudad y advierte sobre el crecimiento de las consultas vinculadas a las apuestas virtuales. El trabajo en escuelas, clubes y organizaciones comunitarias aparece como una de las principales estrategias para intervenir antes de que los consumos se consoliden
La edad promedio de inicio se ubicó en los 14 años y la edad más frecuente para comenzar fue 13.
Los datos aparecen en sintonía con una preocupación que también crece en Rosario. En el marco de la Semana de la Prevención, que se desarrolla desde el martes hasta el domingo, la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos de la Municipalidad advirtió que aumentaron las consultas vinculadas a las apuestas virtuales, especialmente desde instituciones educativas.
"En el marco del Mundial estamos viendo que hasta las billeteras virtuales dan premios por adivinar un resultado y cada vez se va naturalizando más", señaló la directora de la Agencia, Sofía Medún, a El Litoral.
Para Medún, una de las principales características de este fenómeno es la facilidad de acceso y la rapidez con la que puede generar consecuencias económicas.
"La preocupación en relación a las apuestas virtuales tiene que ver con lo inagotable del objeto (distinto a, por ejemplo, una sustancia). También está mucho más al alcance de la mano. En las apuestas una sola vez ya puede configurar una situación sumamente problemática por las grandes pérdidas económicas inmediatas", explicó la psicóloga.
Apuestas online, una demanda creciente desde las escuelas
Si bien las consultas vinculadas al consumo de sustancias psicoactivas continúan siendo una parte importante de la demanda de atención, desde la Agencia creada en 2023 observan un incremento de los pedidos de acompañamiento relacionados con apuestas online.
Esto, siempre según la directora, impulsó la ampliación de las estrategias preventivas hacia edades cada vez más tempranas. "Nos hemos ampliado también a las escuelas primarias porque entendemos que hay que empezar antes. Trabajamos no solo con los jóvenes, sino también con docentes, equipos educativos y referentes adultos", sostuvo Medun.
La preocupación por las apuestas virtuales se inscribe en un trabajo más amplio que la Agencia viene desarrollando dentro de las instituciones educativas. Durante este año, el programa “La Agencia en la Escuela” fortaleció su presencia en establecimientos públicos y privados de Rosario con talleres, capacitaciones y espacios de reflexión sobre consumos, salud mental y estrategias de cuidado.
Tal como contamos en este artículo, entre las problemáticas abordadas aparecen situaciones vinculadas al consumo de sustancias, el uso compulsivo de pantallas y las apuestas online, desde una perspectiva centrada en la prevención y el acompañamiento comunitario. Para quienes trabajan en la Agencia, la prevención requiere una mirada comunitaria que involucre a distintos actores sociales y no únicamente a profesionales especializados.
"Venimos apostando a un modelo de abordaje integral comunitario. Entendemos que estas problemáticas no son potestad solamente de médicos, psicólogos o trabajadores sociales. Un docente, un entrenador de un club o un referente territorial tienen un rol fundamental", afirmó Medun.
La Semana de la Prevención incluye capacitaciones abiertas, talleres con estudiantes, espacios de formación para docentes, cursos para preventores comunitarios, actividades con referentes deportivos e intervenciones en el espacio público. La propuesta busca ampliar la participación de actores sociales vinculados al cuidado y la prevención, desde organizaciones barriales y clubes hasta integrantes de la comunidad educativa y vecinos interesados en la temática.
Este viernes y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y también de la Campaña Acompañe, no castigue, la Agencia dará la capacitación «Hablemos sobre Consumos Problemáticos», que se desarrollará a las 17:30 en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ubicada en Entre Ríos 758.
El contexto de otros consumos
El estudio de Sedronar mencionado al principio ubica a las apuestas online entre las problemáticas emergentes que ganaron presencia entre adolescentes durante los últimos años. Además, muestra que el alcohol continúa siendo la sustancia de mayor prevalencia entre estudiantes secundarios, seguido por las bebidas energizantes y los vapeadores, uno de los consumos que también generaron una creciente preocupación en Rosario.
Desde los equipos de salud advierten que estos dispositivos ganan terreno entre adolescentes y jóvenes, en muchos casos impulsados por la percepción de que presentan menos riesgos que otras formas de consumo de nicotina.
Siguiendo esa línea, está en debate en el Concejo Municipal una actualización de la normativa de ambientes libres de humo para incorporar expresamente a los vapeadores.
En Rosario, según la experiencia recogida por los equipos territoriales de la Agencia, las primeras experiencias vinculadas al vapeo suelen registrarse entre los 14 y 15 años. Medun aclaró que muchas veces se trata de consumos ocasionales y no necesariamente de situaciones de dependencia consolidadas. Sin embargo, destacó la importancia de intervenir tempranamente para fortalecer herramientas de cuidado y acompañamiento.
Otro dato relevante del informe nacional es que, frente a una situación problemática, los adolescentes suelen recurrir primero a sus pares. En segundo lugar aparecen las madres y luego los padres, mientras que las instituciones ocupan los últimos lugares entre las referencias elegidas para pedir ayuda.
Para la Agencia, ese escenario refuerza la necesidad de construir vínculos de confianza en escuelas, clubes y organizaciones comunitarias. En un contexto donde las apuestas virtuales ganan visibilidad y se integran cada vez más a las dinámicas cotidianas de las plataformas digitales, la prevención aparece como una herramienta clave para anticiparse a situaciones de mayor complejidad.