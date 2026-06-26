Los ensambles pertenecientes a los barrios Yapeyú, Alto Verde, Santa Rosa de Lima y Las Flores del Programa Somos Música realizarán tres conciertos de forma libre y gratuita.
El Programa Somos Música se presentará en diferentes barrios de la ciudad
Los ensambles de Yapeyú, Alto Verde, Santa Rosa de Lima y Las Flores del programa inclusivo de la Municipalidad de Santa Fe realizarán tres conciertos abiertos a la comunidad.
Cronograma de conciertos
El sábado 27 de junio a las 10, el Ensamble de Vientos Yapeyú, se presentará en la Escuela Ceferino Namucurá (Av. 12 de Octubre 9400), bajo la dirección de Flavio Gilli. Allí pondrá en escena un conjunto de piezas de inicial y de nivel intermedio, como resultado del aprendizaje adquirido en los primeros meses de 2026.
El lunes 29 de junio a las 16 en la Parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde (Manzana 2), será el turno de los ensambles de Alto Verde (integrado por instrumentos de cuerdas) y Santa Rosa de Lima (conformado por instrumentos de viento). Bajo la dirección de Analía Bernasconi, brindarán una presentación que pondrá en diálogo las particularidades de cada formación musical.
La propuesta incluirá una muestra del trabajo desarrollado por cada sede y culminará con la interpretación de obras en conjunto. El repertorio estará integrado por piezas adaptadas para este tipo de agrupaciones, incluyendo arreglos y reducciones de canciones populares y piezas del repertorio formativo de orquestas y bandas infantiles.
Finalmente, el viernes 3 de julio a las 15, el Ensamble de Cuerdas Las Flores con la dirección de Angelina Peretti, exhibirá en el Jardín Municipal Las Flores (Europa 7365) un repertorio inicial y de nivel intermedio de obras clásicas, como resultado del trabajo realizado por los estudiantes en el primer cuatrimestre de este año.
Música como motor de inclusión
El Programa Somos Música es una política de formación musical y social que hoy alcanza a más de 250 niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Santa Fe. Con presencia territorial en ocho barrios estratégicos -El Pozo, Alto Verde, Santa Rosa de Lima, Barranquitas, Las Flores, Guadalupe Oeste, Yapeyú y Cabaña Leiva-, el programa utiliza la enseñanza de instrumentos orquestales como una herramienta de promoción sociocultural.
A través del aprendizaje individual y colectivo, Somos Música fomenta valores de convivencia y solidaridad, brindando a los jóvenes santafesinos la oportunidad de apropiarse de lenguajes artísticos y fortalecer sus vínculos comunitarios.