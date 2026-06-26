Reprograman turnos

Se reanudó el servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal de Santa Fe tras la habilitación del gas

Debieron adecuar las instalaciones a nuevas normativas de la empresa Litoral Gas. Mientras reprograman los turnos pendientes, mantiene disponible la alternativa de traslado al crematorio de Rafaela. Hubo 137 servicios en espera.