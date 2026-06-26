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Reprograman turnos

Se reanudó el servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal de Santa Fe tras la habilitación del gas

Debieron adecuar las instalaciones a nuevas normativas de la empresa Litoral Gas. Mientras reprograman los turnos pendientes, mantiene disponible la alternativa de traslado al crematorio de Rafaela. Hubo 137 servicios en espera.

Cementerio municipal. Archivo.Cementerio municipal. Archivo.
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La Municipalidad de Santa Fe informó que este jueves se reanudó el servicio de cremaciones en el Cementerio Municipal, luego de que Litoral Gas habilitara el suministro necesario para poner nuevamente en funcionamiento una de las unidades crematorias, que permanecían fuera de servicio mientras se realizaban adecuaciones técnicas en las instalaciones.

La directora del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, había confirmado el jueves que fueron 137 los servicios que permanecieron a la espera de una definición de los familiares: aceptar el traslado al crematorio rafaelino o aguardar la restitución del servicio local. “Nos preocupa cada uno de los familiares”, sostuvo la funcionaria, y remarcó que se trata de personas que atraviesan “un contexto de dolor” y buscan cerrar el duelo por un ser querido.

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La restitución del suministro permitió ahora que uno de los hornos vuelva a operar con normalidad, aunque el municipio aclaró que continúan los trabajos sobre las otras tres unidades crematorias para adaptarlas a los nuevos requerimientos técnicos establecidos por la empresa prestataria del servicio de gas. El objetivo es recuperar en las próximas semanas la capacidad operativa total del sistema.

A partir de la reanudación del servicio, comenzaron a reprogramarse los turnos de cremación que habían quedado pendientes durante las últimas semanas. Desde la administración del Cementerio Municipal indicaron que personal de la necrópolis está contactando de manera individual a las familias afectadas para informarles las nuevas fechas y brindarles el acompañamiento correspondiente.

Mientras tanto, seguirá vigente el esquema de contingencia dispuesto por el municipio durante la interrupción del servicio. Las familias que lo deseen podrán continuar optando por el traslado de los restos al crematorio de la ciudad de Rafaela, alternativa implementada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti para garantizar la continuidad de las cremaciones hasta tanto se encuentren habilitados todos los hornos del cementerio santafesino.

Un servicio interrumpido por adecuaciones técnicas

La suspensión de las cremaciones se produjo como consecuencia de las obras de modernización que la Municipalidad viene ejecutando en el Cementerio Municipal. Entre ellas se encuentran la incorporación de un nuevo horno crematorio y la reparación integral de una segunda unidad, intervenciones que obligaron a realizar modificaciones en las instalaciones de gas.

Como parte de ese proceso, Litoral Gas requirió la adecuación completa del sistema de suministro a la normativa técnica vigente antes de autorizar nuevamente su funcionamiento. Esa exigencia dejó temporalmente fuera de servicio la totalidad de los hornos crematorios, generando demoras en la prestación y obligando a instrumentar un plan de emergencia para evitar la paralización del servicio.

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Con la habilitación de una de las unidades comienza ahora una etapa de normalización gradual. El municipio señaló que las restantes adecuaciones continuarán en paralelo hasta lograr la rehabilitación de los otros tres hornos y restablecer plenamente la capacidad operativa del Cementerio Municipal.

Desde el gobierno local remarcaron que las inversiones realizadas en la necrópolis forman parte de un plan de modernización de la infraestructura, orientado a optimizar la prestación de los servicios funerarios y ofrecer una mejor respuesta a los vecinos que atraviesan uno de los momentos más sensibles para sus familias.

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