Activaron un plan de contingencia

El crematorio municipal, detenido por una falla crítica: 137 servicios esperan definición y Santa Fe deriva traslados a Rafaela

El problema es en una válvula de seguridad. Ocurrió mientras instalaban un nuevo horno y reparaban otro. Las derivaciones a Rafaela son sin costo adicional y la solución demandaría dos semanas.