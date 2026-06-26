La Municipalidad de Avellaneda dejó habilitado un nuevo espacio verde recuperado en el barrio Don Pedro, al noreste de la ciudad, una obra surgida a partir de un proyecto impulsado por estudiantes de la escuela secundaria del barrio y financiado por el Fondo de Acción Climática Juvenil de Bloomberg Philanthropies.
Avellaneda inauguró un nuevo espacio verde recuperado donde antes había una cava
El predio cuenta con cancha de fútbol, una cancha de beach vóley, parquización. Es fruto de la interacción entre el municipio y los estudiantes. Fue financiado por el Fondo de Acción Climática Juvenil de Bloomberg Philanthropies.
Durante el acto, las autoridades destacaron que los jóvenes fueron los verdaderos protagonistas de la iniciativa, mientras que el municipio acompañó con los trabajos de infraestructura, obras, servicios públicos y ambiente, que demandaron más de 150 horas de labor entre personal y maquinaria.
La directora de la Escuela de Barrio Don Pedro, Eliana Ibarra, resaltó que el nuevo espacio será un lugar de encuentro para todos los vecinos. «Es un lugar del que ahora nos vamos a apropiar todos, que va a ser para el barrio», expresó.
La docente destacó el valor educativo y ambiental del proyecto, al señalar que el espacio busca generar conciencia sobre el cuidado del ambiente y el derecho de la comunidad a disfrutar de un entorno saludable. «Todos tenemos derecho a vivir en un ambiente digno, así como tenemos derecho a la educación, a una vivienda digna y también a contar con un espacio verde donde podamos disfrutar», afirmó.
Además, agradeció a los estudiantes que impulsaron la iniciativa y alentó a las nuevas generaciones a continuar presentando proyectos que beneficien a toda la comunidad.
Lugar de encuentro
Por su parte, el intendente Gonzalo Braidot recordó que el predio era, años atrás, uno de los principales problemas del barrio. «Acá había una cava. Los días de lluvia se llenaba de agua, los chicos se metían a nadar, había ratas, mugre y en épocas de sequía se prendía fuego. Era un problema muy importante para el barrio», recordó.
Explicó que, una vez asumida la gestión municipal, se decidió recuperar el lugar mediante el relleno del terreno y posteriormente aprovechar el financiamiento internacional para transformarlo en un espacio recreativo.
Como resultado de la interacción entre el municipio y los estudiantes de la Escuela de Barrio Don Pedro, se avanzó con el predio que cuenta ahora con una cancha de fútbol, una cancha de beach vóley, parquización y nuevos espacios para el encuentro comunitario.
Por tercera vez
Braidot anunció además que Avellaneda fue seleccionada por tercera vez consecutiva para recibir financiamiento del Fondo de Acción Climática Juvenil, lo que permitirá destinar 50.000 dólares a nuevos proyectos ambientales liderados por jóvenes.
«La idea es que ustedes sean los protagonistas. Vamos a tener nuevamente la oportunidad de trabajar en la mejora de este espacio y de otros proyectos vinculados al cuidado del ambiente», sostuvo.
Finalmente, convocó a los jóvenes a cuidar el lugar y seguir participando activamente en la construcción de la ciudad. «Avellaneda es lo que es por el trabajo conjunto de su comunidad. Los jóvenes son los grandes protagonistas del mundo y también tienen que ser los protagonistas de Avellaneda y del barrio Don Pedro», concluyó.