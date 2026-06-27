Con el objetivo de seguir generando espacios de encuentro y desarrollo personal, la localidad de San Jerónimo Norte retoma dos talleres que forman parte de su agenda cultural y educativa.
San Jerónimo Norte: relanzan talleres de Ajedrez y Expresión Artística con nuevos horarios
EL municipio local anunció el relanzamiento de los talleres de Ajedrez y de Teatro y Expresión Artística, dos propuestas abiertas a la comunidad que buscan fomentar el aprendizaje, la creatividad y la integración a través de actividades recreativas y formativas.
La iniciativa está destinada a vecinos de distintas edades interesados en adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y compartir experiencias con otros integrantes de la comunidad.
Actividades
Uno de los espacios que vuelve a ponerse en marcha es el Taller de Ajedrez, una actividad que combina estrategia, concentración y pensamiento lógico.
Las clases se desarrollarán todos los martes, de 18 a 19.30 horas, en las instalaciones del Punto Violeta.
El ajedrez es reconocido como una herramienta educativa que estimula la memoria, la capacidad de análisis y la toma de decisiones, además de promover valores como el respeto y la paciencia. Por ello, la propuesta busca acercar esta disciplina tanto a quienes desean iniciarse como a quienes ya cuentan con experiencia y buscan perfeccionar su juego.
Un espacio para la creatividad y la expresión
Por otra parte, también se reanuda el Taller de Teatro y Expresión Artística, que tendrá lugar los lunes de 14 a 16 horas en el quincho del Club Católico.
La propuesta apunta a brindar un ámbito donde niños, jóvenes y adultos puedan explorar diferentes formas de comunicación y expresión a través de actividades teatrales, dinámicas grupales y ejercicios creativos. Además de fomentar el desarrollo artístico, el taller contribuye al fortalecimiento de la confianza, la comunicación y el trabajo en equipo.
Desde el municipio destacaron que ambos espacios fueron pensados para promover la participación comunitaria y ofrecer alternativas recreativas que favorezcan el crecimiento personal y los vínculos sociales.
Las autoridades invitaron a todos los vecinos a sumarse a estas actividades y aprovechar la oportunidad de aprender, crear y compartir en un entorno de integración y disfrute, reafirmando el compromiso de San Jerónimo Norte con la cultura, la educación y el desarrollo comunitario.