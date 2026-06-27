Cultura

San Jerónimo Norte: relanzan talleres de Ajedrez y Expresión Artística con nuevos horarios

EL municipio local anunció el relanzamiento de los talleres de Ajedrez y de Teatro y Expresión Artística, dos propuestas abiertas a la comunidad que buscan fomentar el aprendizaje, la creatividad y la integración a través de actividades recreativas y formativas.