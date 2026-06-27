Un dotación del Cuartel Central de Bomberos Zapadores (Zona Centro Norte) desplegó un exitoso operativo de rescate este viernes por la tarde en el oeste de la capital provincial, luego de que un hombre cayera al interior de un pozo de grandes dimensiones y no pudiera salir por sus propios medios debido a las heridas sufridas.
Bomberos rescataron a un hombre que cayó a un pozo y sufrió importantes lesiones
Todo ocurrió en barrio Roma de la capital provincial, muy cerca del Hospital de Niños. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde quedó internado.
El incidente se registró alrededor de las 19.35 en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y Pasaje Liniers. Tras recibir el alerta, el personal de bomberos se desplazó de inmediato al lugar.
Al llegar, los rescatistas constataron que en el interior de una fosa de aproximadamente dos metros de ancho por dos de largo, y un metro y medio de profundidad, se encontraba un hombre de 34 años, identificado como M. G. A., quien presentaba diversas lesiones visibles.
Operativo
Dada la naturaleza de las heridas y la imposibilidad de la víctima para movilizarse, los bomberos aplicaron un protocolo de rescate técnico y seguro.
Primero se aplicaron técnicas de estricación en el lugar para asegurar la columna y extremidades del paciente.
Luego, se utilizó una tabla espinal rígida para elevarlo y extraerlo de la fosa de manera segura, evitando agravar sus lesiones.
Traslado
Una vez en la superficie, el hombre recibió asistencia médica inmediata por parte de los profesionales del SIES 107, quienes procedieron a estabilizarlo y controlar sus signos vitales. Posteriormente, la ambulancia lo trasladó al Hospital José María Cullen para una evaluación médica más exhaustiva.
El operativo, que concluyó cerca de las 20.30 horas, contó también con la colaboración de agentes del Comando Radioeléctrico de la URI, quienes brindaron apoyo logístico y de seguridad en la zona durante las tareas de emergencia.