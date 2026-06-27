Un inquietante incidente ocurrió durante la tarde de este viernes en las calles de la ciudad de Santa Fe.
Arrestaron a dos jóvenes que circulaban en un Audi con dólares y pistolas de grueso calibre
Ambos tienen 21 años y cayeron en un control preventivo que realizaba la policía en el cruce de avenida Freyre y calle Lisandro de la Torre. En el habitáculo llevaban también 90 balas.
En la intersección de avenida Freyre y calle Lisandro de la Torre, una patrulla de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I que realizaba tareas preventivas se topó con una escena que llamó la atención de los uniformados.
Allí, observaron un lujoso automóvil de color blanco, marca Audi, cuyos ocupantes levantaron los cristales de sus ventanillas al verlos.
Los policías decidieron actuar y le indicaron al conductor que se detenga.
Arrestados
Los dos muchachos que viajaban a bordo fueron obligados a descender del rodado y al realizar la requisa en el interior, los uniformados se sorprendieron al hallar dos pistolas de grueso calibre, más de 90 balas, algunos pesos y más de 6.000 dólares estadounidenses.
Los dos sospechosos fueron traslados hasta la cercana Comisaría 2a, donde quedaron detenidos, a disposición del Ministerio Público de la Acusación.