Un hombre fue asesinado a tiros este viernes por la tarde en las calles de la ciudad de Santo Tomé.
Ejecutaron a balazos a un hombre adentro de su camioneta en Santo Tomé
El crimen ocurrió a plena luz del sol, por la tarde. La víctima tiene 39 años y murió prácticamente en el acto. Los atacantes fueron dos sujetos que se le aproximaron en moto. Dos sospechosos fueron aprehendidos por la policía.
El crimen ocurrió cerca de las 16, en la cuadra de calle Frutos al 3200.
Según las primeras versiones, la víctima manejaba una camioneta blanca cuando los criminales se le acercaron en moto.
El automovilista, que tenía 39 años y sería fletero, fue atacado a balazos y algunos proyectiles impactaron en su cuerpo.
Murió prácticamente en el acto adentro del habitáculo, antes de que personal de emergencias pudiera hacer algo para ayudarlo.
Sospechosos
Los agresores se alejaron del lugar en moto, que sería de 110 centímetros cúbicos. Trascendió que poco después, dos sospechosos cayeron en el operativo cerrojo dispuesto por la policía. Ahora, los investigadores tratan de determinar si se trata de los responsables del homicidio.
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