Operativos de la PDI

Catorce allanamientos y un fuerte golpe a cuatro bandas delictivas en Santa Fe

La PDI informó los resultados de una serie de operativos realizados en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo que derivaron en detenciones, secuestro de armas, drogas, dinero, vehículos y teléfonos celulares. Los procedimientos estuvieron vinculados con causas por homicidio, robos violentos, amenazas y narcomenudeo.