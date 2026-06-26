La Policía de Investigaciones expuso el resultado de una serie de procedimientos simultáneos realizados en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, en el marco de cuatro causas judiciales por microtráfico, robos violentos, amenazas y un homicidio ocurrido este mes.
Catorce allanamientos y un fuerte golpe a cuatro bandas delictivas en Santa Fe
La PDI informó los resultados de una serie de operativos realizados en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo que derivaron en detenciones, secuestro de armas, drogas, dinero, vehículos y teléfonos celulares. Los procedimientos estuvieron vinculados con causas por homicidio, robos violentos, amenazas y narcomenudeo.
Una intensa jornada operativa desplegada por la Policía de Investigaciones (PDI) en el departamento La Capital culminó con un saldo de detenidos, estupefacientes, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y otros elementos secuestrados que ahora quedaron incorporados a distintas causas judiciales.
Los resultados fueron dados a conocer el viernes durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, donde la coordinadora Alejandra Carrizo y la jefa de la PDI, Eva Cainelli, brindaron detalles de los 14 allanamientos concretados durante la víspera en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
Cuatro investigaciones distintas
Los procedimientos se desarrollaron en el marco de cuatro investigaciones distintas que abarcan delitos contra la propiedad, contra las personas y contra la salud pública. Las pesquisas estuvieron vinculadas a hechos de microtráfico de estupefacientes, amenazas calificadas, abuso de armas, robos calificados, privación ilegítima de la libertad y una investigación por homicidio, explicó Carrizo
"Siguiendo con la política criminal diseñada por el gobernador y el ministro Pablo Cococcioni, durante la jornada de ayer se realizaron 14 allanamientos en el departamento La Capital", sostuvo Carrizo al iniciar su exposición.
La causa por el homicidio
Uno de los expedientes que motivó parte de los procedimientos corresponde a un violento episodio registrado los días 15 y 16 de junio.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, inicialmente ocurrió un hecho de abuso de arma de fuego que tuvo continuidad al día siguiente con un nuevo ataque armado. Como consecuencia de esa escalada de violencia, una de las víctimas falleció horas después producto de las heridas sufridas, mientras que otra persona resultó con lesiones de gravedad.
En esa investigación la PDI concretó la detención de tres hombres mayores de edad, considerados por los investigadores como presuntos involucrados en los hechos.
El asalto al camionero
Otra de las investigaciones se remonta al 27 de marzo, cuando un chofer de la empresa Don Quito fue interceptado mientras circulaba con su camión en la zona de Casanello.
Según indicó, los delincuentes se movilizaban en un automóvil. Efectuaron disparos para obligar al conductor a detener la marcha, lo hirieron durante el ataque y finalmente escaparon con una importante suma de dinero, valuada en varios millones de pesos.
Como resultado de la investigación fue detenido uno de los sospechosos. Además, los efectivos secuestraron un vehículo, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación considerada de interés para el avance de la causa.
Microtráfico y antecedentes
Entre los procedimientos también se incluyeron allanamientos vinculados a infracciones a la Ley de Estupefacientes, en los que fue aprehendida una persona y se incautaron drogas destinadas presuntamente a la comercialización.
Durante la rueda de prensa, Cainelli fue consultada por la reiterada presencia de personas con extensos antecedentes penales entre los detenidos.
La jefa de la PDI confirmó que la mayoría registra antecedentes por delitos graves y señaló que algunos incluso cumplían condenas de ejecución condicional al momento de ser nuevamente investigados. "Las personas detenidas en estos procedimientos tienen antecedentes y algunas incluso tenían condenas condicionales", afirmó.
Balance del semestre
La responsable de la Policía de Investigaciones aprovechó la conferencia para realizar un balance del trabajo desarrollado durante el primer semestre del año en el departamento La Capital.
Las estadísticas oficiales indican que desde comienzos de 2026 ya se concretaron aproximadamente 371 allanamientos, con cerca de 300 personas detenidas y el secuestro de casi 60 armas de fuego.
Cainelli destacó además que más de la mitad de esos procedimientos estuvieron relacionados con investigaciones por microtráfico, una modalidad que continúa ocupando buena parte de los recursos investigativos de la fuerza provincial.
"Venimos mejorando los números respecto del año pasado y esperamos continuar en la misma dirección para combatir la violencia altamente lesiva y el microtráfico que afecta a la sociedad santafesina", concluyó.