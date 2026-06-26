Justicia provincial

Condenaron al "mensajero" de una extorsión organizada desde Uruguay contra un empresario santafesino

Un corredor de cereales de 51 años recibió tres años de prisión efectiva tras admitir su participación en un esquema extorsivo que exigía 100 mil dólares a un empresario de Santa Fe. Según la investigación, el plan fue organizado desde Uruguay y ejecutado con amenazas progresivas contra la víctima y su familia.