A poco más de un mes de haber sido detenidos en un búnker narco en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, la joven pareja que operaba detrás de un sistema de monitoreo para mantener control sobre sus operaciones fue condenada.
Condenaron a una pareja que regenteaba un búnker narco en el norte de la ciudad
Recibieron penas de 4 años y 3 meses de prisión por comercializar estupefacientes y poseer armas de guerra en el inmueble ubicado en un pasillo de calle Cafferata.
El juez Martín Torres dictó sentencia contra Gabriel Omar Martínez (23) y Micaela Ayelén Roldán (21) en una audiencia de procedimiento abreviado realizada esta semana. Los condenó como coautores de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de guerra".
La pareja había sido capturada el 16 de mayo en una vivienda de pasillo ubicada en calle Cafferata al 8800. Según el acuerdo alcanzado entre el fiscal Arturo Haidar, y el defensor particular Néstor Pereyra, se les impuso una pena de cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa de 45 Unidades Fijas y el decomiso de las armas y el dinero secuestrados.
Vigilancia y menudeo en el pasillo
La investigación que llevó a la caída de los ahora condenados no fue producto del azar. Tareas de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) detectaron, desde principios de mayo, un "inusual y constante ingreso y egreso de personas" en el pasillo de la vereda oeste de calle Cafferata.
Los compradores llegaban a pie, en bicicleta o moto, permanecían apenas unos minutos y se retiraban manipulando pequeños objetos, en una dinámica "compatible con intercambios rápidos de material estupefaciente".
Lo que más llamó la atención de los pesquisas fue el nivel de sofisticación del lugar. La vivienda, construida con ladrillos blancos y un portón de chapa, contaba con dos cámaras de vigilancia orientadas hacia el pasillo. Los clientes ni siquiera necesitaban golpear: eran monitoreados desde el interior y atendidos solo cuando los moradores confirmaban su identidad.
Durante el allanamiento, la policía halló sobre una mesa 70 gramos de cocaína fraccionados en 173 envoltorios listos para la venta. También se incautaron 15 gramos de marihuana, diez teléfonos celulares y la suma de $619.000 en efectivo, presunto fruto de la actividad ilícita.
Un arsenal en una mochila
Además de la droga, el punto más grave de la acusación fue el poder de fuego que la pareja mantenía en la habitación que utilizaban simultáneamente como cocina y dormitorio.
Dentro de una mochila negra, los agentes de la División Microtráfico hallaron un arsenal compuesto por una pistola calibre .45 con numeración suprimida, una pistola .32 y un revólver .357 Magnum.
Los informes periciales confirmaron que todas las armas eran "aptas para el disparo" y que estaban cargadas con sus respectivos cartuchos. La fiscalía subrayó que ninguno de los dos imputados era legítimo usuario ante el RENAR, lo que agravó su situación legal.
Él preso, ella en domiciliaria
Si bien ambos recibieron la misma pena, la modalidad de ejecución será diferente para cada uno. Mientras Martínez permanece alojado en la Alcaidía de Las Flores, a Roldán se le concedió la prisión domiciliaria.
Esta decisión excepcional se fundamentó en el "interés superior del niño", dado que la mujer es madre de una niña de cinco años que depende exclusivamente de su cuidado.
Se ponderó que, al estar el padre también privado de su libertad por esta misma causa, el alojamiento intramuros de Roldán implicaría una "privación simultánea de las figuras parentales de referencia", generando un daño desproporcionado en la menor. Por este motivo, la joven madre cumplirá la condena en su domicilio, junto a su hija.