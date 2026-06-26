La Justicia de Formosa investiga la muerte de un niño de siete años que falleció luego de permanecer internado durante varios días con un grave traumatismo de cráneo y otras lesiones compatibles con un presunto caso de maltrato infantil.
Un niño murió en Formosa e investigan un presunto caso de maltrato
El niño, de siete años, falleció después de permanecer varios días internado con graves lesiones. La Justicia investiga si fue víctima de violencia dentro de su entorno familiar y ordenó la detención de su madre y de la pareja de la mujer.
Por el hecho permanecen detenidos su madre y el padrastro del menor, mientras los investigadores intentan reconstruir cómo se produjeron las heridas que terminaron provocando su muerte.
Las inconsistencias en el relato que dieron origen a la investigación
El caso comenzó el pasado 19 de junio en la ciudad de Clorinda, cuando la madre del niño lo trasladó de urgencia al Hospital "Dr. Cruz Felipe Arnedo". Según manifestó en un primer momento, el pequeño había sufrido una caída accidental desde una cama cucheta mientras jugaba con sus hermanos.
Sin embargo, esa explicación comenzó a perder consistencia a medida que avanzaban las primeras actuaciones policiales y judiciales.
Los profesionales médicos que atendieron al niño diagnosticaron un traumatismo encefalocraneano grave, convulsiones, alteración del estado de conciencia y una importante herida cortante en la cabeza.
Debido a la complejidad del cuadro clínico, el menor fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa, donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
En paralelo, efectivos de la Policía Científica realizaron una inspección en la vivienda familiar y encontraron elementos que despertaron sospechas. De acuerdo con la investigación, en la habitación donde supuestamente había ocurrido el accidente no existía ninguna cama cucheta, sino un colchón de dos plazas.
Además, los peritos hallaron manchas compatibles con sangre en distintos sectores de la casa, entre ellos una pared, un trapo de piso y una prenda de vestir. Todos esos elementos fueron secuestrados para ser sometidos a pericias que permitan establecer su origen y su posible vinculación con el hecho.
Frente a esas evidencias, la jueza de Instrucción y Correccional N° 2 ordenó la detención de la madre del niño y de su pareja, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.
En un primer momento el expediente fue caratulado como "lesiones graves", pero tras el fallecimiento del menor la investigación deberá determinar si corresponde modificar la imputación conforme a los resultados de la autopsia y de las pruebas recolectadas.
La autopsia será clave para determinar cómo murió el niño
Luego de varios días de internación y pese a los esfuerzos médicos, el niño murió en el Hospital de la Madre y el Niño. La noticia fue comunicada a la Justicia, que ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.
Ese estudio será determinante para establecer con precisión la causa de la muerte y el mecanismo de producción de las lesiones.
Los investigadores buscan establecer si el menor fue víctima de agresiones reiteradas o si las heridas fueron consecuencia de un único episodio de violencia.
Mientras tanto, continúan las declaraciones testimoniales, las pericias criminalísticas y el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda.
La investigación también derivó en la intervención de los organismos provinciales de protección de la niñez. Los otros tres menores que convivían con la pareja fueron puestos bajo resguardo y quedaron provisoriamente al cuidado de un familiar, con el objetivo de garantizar su protección mientras avanza la causa judicial.
Los investigadores procuran reconstruir las últimas horas del niño y determinar si existieron antecedentes de violencia o denuncias previas que puedan aportar información sobre el contexto en el que vivía.
Asimismo, se analizarán las declaraciones de familiares, vecinos y profesionales de la salud que tuvieron contacto con el menor antes de su fallecimiento.
Mientras tanto, la madre y el padrastro continúan detenidos y a disposición de la Justicia provincial, que deberá resolver su situación procesal conforme avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas al expediente.