Fatalidad en Santa Fe

Murió la mujer que llevaba más de un mes internada tras un choque en Alem y Belgrano

Permanecía en terapia intensiva desde la noche del accidente ocurrido el 22 de mayo. Falleció en el hospital Cullen a raíz de las graves heridas sufridas. Sus acompañantes habían sido también hospitalizados, mientras que la otra parte resultó ilesa.