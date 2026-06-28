Después de más de un mes de internación, una de las víctimas del fuerte accidente de tránsito registrado el pasado 22 de mayo en la ciudad de Santa Fe murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto.
Murió la mujer que llevaba más de un mes internada tras un choque en Alem y Belgrano
Permanecía en terapia intensiva desde la noche del accidente ocurrido el 22 de mayo. Falleció en el hospital Cullen a raíz de las graves heridas sufridas. Sus acompañantes habían sido también hospitalizados, mientras que la otra parte resultó ilesa.
La mujer se encontraba hospitalizada en estado crítico en el hospital José María Cullen desde la noche misma del siniestro. En las últimas horas, fuentes del centro de salud confirmaron su fallecimiento, poniendo un trágico desenlace a un episodio que había conmocionado por la violencia de la colisión.
Colisión y vuelco
El choque se produjo alrededor de las 20 en la esquina de avenida Alem y Belgrano. Allí, un Fiat Siena impactó contra una camioneta en una maniobra cuya mecánica continúa siendo materia de investigación. La fuerza del golpe fue tal que el vehículo de mayor porte terminó volcado sobre la calzada, una imagen que reflejó la magnitud del accidente.
Como consecuencia del siniestro, los ocupantes del automóvil fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al hospital Cullen. La mujer permaneció internada en la unidad de terapia intensiva durante poco más de un mes, aunque su cuadro nunca logró revertirse.
En contraste, quienes viajaban en la camioneta no sufrieron lesiones, pese a que el rodado terminó completamente tumbado tras el impacto.