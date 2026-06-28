Investigación judicial

Encontraron restos óseos en Salta e investigan si pertenecen a una mujer desaparecida hace un año

El hallazgo se produjo en un paraje rural del departamento Rivadavia. La Justicia ordenó peritajes forenses y estudios de ADN para establecer la identidad de los restos y determinar si corresponden a una mujer cuyo paradero se desconoce desde mediados de 2025.