El hallazgo de restos óseos en una zona rural de la provincia de Salta abrió una nueva etapa en la investigación por la desaparición de una mujer ocurrida hace aproximadamente un año.
Encontraron restos óseos en Salta e investigan si pertenecen a una mujer desaparecida hace un año
El hallazgo se produjo en un paraje rural del departamento Rivadavia. La Justicia ordenó peritajes forenses y estudios de ADN para establecer la identidad de los restos y determinar si corresponden a una mujer cuyo paradero se desconoce desde mediados de 2025.
El descubrimiento fue realizado durante un procedimiento encabezado por personal policial y especialistas en criminalística, quienes trabajaban en un sector del departamento Rivadavia siguiendo distintas líneas investigativas.
A partir de este hecho, la Justicia ordenó una serie de peritajes científicos para establecer la identidad de los restos y determinar si existe una relación con el caso que se investiga desde 2025.
El hallazgo y las primeras medidas judiciales
Los restos óseos fueron encontrados en un paraje ubicado en el departamento Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta.
El procedimiento se llevó a cabo en una zona de monte, de difícil acceso, donde efectivos policiales desarrollaban tareas vinculadas con la búsqueda de una mujer desaparecida desde hacía casi un año.
Tras el descubrimiento, el lugar fue preservado para permitir el trabajo de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de especialistas en medicina legal.
Durante varias horas se realizaron relevamientos fotográficos, planimétricos y el levantamiento de evidencia que pudiera aportar información sobre las circunstancias en que los restos llegaron hasta ese sitio.
Las actuaciones quedaron bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal de Salta, que dispuso el traslado de los restos al Servicio de Tanatología Forense para realizar los estudios correspondientes.
La principal hipótesis que analizan los investigadores es que los restos puedan pertenecer a una mujer cuya desaparición fue denunciada en 2025 y que era intensamente buscada por familiares y autoridades desde entonces.
No obstante, desde la Fiscalía aclararon que por el momento no existe confirmación científica sobre esa posibilidad y remarcaron que será indispensable esperar los resultados de los análisis genéticos y antropológicos antes de establecer cualquier identificación.
Los especialistas trabajarán sobre distintos aspectos, entre ellos la determinación del sexo biológico, la edad aproximada, la data de muerte y la posible existencia de lesiones óseas compatibles con un hecho violento.
Además, se obtendrán muestras para realizar estudios de ADN que luego serán comparados con perfiles genéticos de familiares de la mujer desaparecida. Ese procedimiento permitirá confirmar o descartar definitivamente la identidad de los restos.
La investigación continúa mientras esperan los resultados periciales
El caso había generado una intensa búsqueda desde el momento en que se denunció la desaparición de la mujer. Durante los últimos meses se realizaron rastrillajes en distintas zonas del departamento Rivadavia, se recibieron testimonios y se analizaron diversas pistas aportadas tanto por allegados como por vecinos del lugar.
En paralelo, la Justicia avanzó con distintas medidas investigativas destinadas a reconstruir los movimientos de la víctima durante los días previos a su desaparición y establecer con quiénes había mantenido contacto.
El hallazgo de los restos representa un avance significativo dentro de la investigación, aunque los fiscales insisten en que todavía es prematuro establecer conclusiones sobre lo ocurrido.
Por ese motivo, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis y continúan reuniendo evidencia mientras esperan los informes elaborados por los equipos forenses.
Fuentes vinculadas con la causa señalaron que las tareas periciales podrían demandar varios días o incluso semanas, dependiendo del estado de conservación de los restos y de la complejidad de los análisis de laboratorio.
En caso de confirmarse la identidad de la mujer buscada, la investigación ingresará en una nueva etapa destinada a determinar las circunstancias de su muerte y establecer eventuales responsabilidades penales.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa recibiendo información que pueda resultar útil para esclarecer el caso y no descarta nuevas medidas de prueba en la zona donde fueron encontrados los restos.
Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la identificación de restos humanos requiere procedimientos científicos rigurosos y remarcaron que cualquier información oficial será comunicada una vez que existan resultados concluyentes.
El hallazgo vuelve a poner de manifiesto la importancia de los trabajos interdisciplinarios entre fiscales, fuerzas de seguridad, antropólogos, médicos forenses y laboratorios especializados en genética, cuya labor resulta fundamental para reconstruir los hechos y aportar certezas en investigaciones de este tipo.
Por el momento, la prioridad de los investigadores es completar los estudios periciales y brindar una respuesta tanto a la Justicia como a la familia de la persona desaparecida.
Hasta que esos análisis finalicen, la identidad de los restos encontrados en el paraje salteño continuará bajo investigación y todas las hipótesis permanecerán abiertas.