Misterio y horror en Santa Fe

Hallan restos humanos dentro de una bolsa en un basural en barrio Villa Oculta

El descubrimiento ocurrió en un predio ubicado en la zona de Liberación y Estrada, detrás de las canchitas de futbol. Una persona que revisaba basura encontró restos humanos de aparente sexo femenino y alertó al 911. La PDI preservó la escena y la Fiscalía ordenó las primeras medidas para determinar la identidad de la víctima y esclarecer cómo llegaron los restos hasta ese lugar.