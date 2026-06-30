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Identificaron a la mujer hallada sin vida en Villa Oculta y avanza la pesquisa por femicidio

La víctima era Daiana Mercedes Arber, de 32 años. El informe forense reveló que murió por disparos de arma de fuego y la causa pasó a investigarse como femicidio. La investigación ya tiene un detenido y no se descarta que haya más personas implicadas.

Identificaron a la mujer hallada muerta en Villa Oculta. Foto: GentilezaIdentificaron a la mujer hallada muerta en Villa Oculta. Foto: Gentileza
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La investigación que durante el fin de semana mantuvo en vilo a Santa Fe dio un giro decisivo el lunes. Los peritajes forenses permitieron identificar a la mujer cuyos restos fueron encontrados dentro de una bolsa abandonada en un basural de barrio Villa Oculta. Se trataba de Daiana Mercedes Arber, de 32 años, quien era buscada desde el sábado tras la denuncia presentada por sus familiares.

El informe de la autopsia terminó por despejar las dudas que aún persistían. Los médicos forenses determinaron que la víctima presentaba heridas provocadas por disparos de arma de fuego, lesiones que causaron su muerte. Con ese resultado, la causa pasó a investigarse bajo la figura de Femicidio.

hallazgo mujer muerta Villa OcultaDaiana Mercedes Arber; la víctima. Foto: Gentileza

La desaparición de Daiana había activado un importante despliegue policial durante el fin de semana. A partir de testimonios y datos aportados a la Justicia, se realizaron rastrillajes en distintos sectores del oeste santafesino con agentes, perros entrenados para la búsqueda de restos humanos, buzos tácticos y drones. Sin embargo, esas primeras tareas no arrojaron resultados positivos.

Un detenido

En paralelo, la Fiscalía ordenó un allanamiento en una vivienda señalada durante la investigación preliminar. Allí fueron secuestrados distintos elementos considerados relevantes para la causa y quedó detenido un hombre mayor de edad, quien permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas.

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En este sentido en las últimas horas fuentes seguras vinculadas a la pesquisa confirmaron que existe una fuerte sospecha referia a que otras personas podrían haber participado del crimen.

Hallazgo macabro

El domingo por la mañana la investigación cambió de rumbo. Un hombre que recorría un basural buscando materiales reciclables descubrió una bolsa de grandes dimensiones en inmediaciones de las calles Liberación y Estrada. Al revisar su contenido encontró restos humanos y dio aviso inmediato al 911.

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La Policía de Investigaciones preservó la escena y comenzó el trabajo de criminalística que, horas más tarde, permitió establecer la identidad de la víctima mediante estudios científicos.

Los investigadores ahora intentan reconstruir los movimientos previos al crimen, determinar dónde fue asesinada Daiana y establecer en qué momento su cuerpo fue trasladado hasta el lugar del hallazgo.

hallazgo mujer muerta Villa OcultaIdentificaron a la mujer hallada muerta en Villa Oculta. Foto: Gentileza

Entre las principales hipótesis figura que los restos hayan sido abandonados después de los primeros operativos de búsqueda realizados durante el sábado, una posibilidad que forma parte de las líneas investigativas que sigue la Fiscalía.

Mientras continúa la investigación judicial, la causa concentra ahora todos los esfuerzos en reunir evidencia para esclarecer las circunstancias del femicidio e identificar las responsabilidades penales de quienes hayan participado del hecho.

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