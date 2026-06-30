Santa Fe

Identificaron a la mujer hallada sin vida en Villa Oculta y avanza la pesquisa por femicidio

La víctima era Daiana Mercedes Arber, de 32 años. El informe forense reveló que murió por disparos de arma de fuego y la causa pasó a investigarse como femicidio. La investigación ya tiene un detenido y no se descarta que haya más personas implicadas.