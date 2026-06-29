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Luego de 136 días internado

Bastián, el niño que conmovió al país tras un grave accidente, comenzó su rehabilitación

Tras casi diez cirugías, el niño de 8 años inició una nueva etapa en un centro especializado. Su madre contó cómo avanza la recuperación y confirmó que pronto podrá reencontrarse con familiares.

Bastián inició su tratamiento en un centro especializado tras 136 días de internación.Bastián inició su tratamiento en un centro especializado tras 136 días de internación.
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Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió graves lesiones en un accidente ocurrido en enero en Pinamar, comenzó una nueva etapa de recuperación tras permanecer internado durante 136 días y atravesar casi una decena de cirugías y procedimientos médicos.

El jueves pasado fue trasladado desde el Hospital Italiano de San Justo a un centro especializado en rehabilitación, donde continuará con un tratamiento integral para recuperar distintas funciones afectadas por el siniestro.

Un largo camino de recuperación

El accidente ocurrió el 12 de enero, cuando el vehículo UTV en el que viajaba junto a su padre chocó contra una camioneta en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar. El impacto le provocó múltiples fracturas de cráneo y un severo trauma hepático.

utv playaEl niño sufrió graves lesiones en un accidente ocurrido en Pinamar el 12 de enero.

Tras ser estabilizado en Pinamar y luego derivado a Mar del Plata, Bastián fue trasladado por vía aérea al Hospital Italiano de San Justo, donde permaneció más de cuatro meses mientras era sometido a distintas intervenciones.

El inicio de una nueva etapa

La noticia del traslado fue compartida por su madre, Macarena Collantes, quien durante todos estos meses utilizó las redes sociales para informar la evolución de su hijo y agradecer las muestras de apoyo recibidas desde distintos puntos del país.

"Después de 136 días de lucha llegó el traslado al centro de rehabilitación", escribió. En diálogo con medios nacionales explicó que el proceso será gradual y que el equipo médico comenzó a realizar nuevas evaluaciones para diseñar el plan de tratamiento.

GentilezaLa familia informó que comenzará a recibir visitas de manera progresiva durante la rehabilitación.

Rehabilitación y reencuentros

La nueva etapa incluirá rehabilitación motriz, fonoaudiológica y de deglución, además de un seguimiento interdisciplinario. Según contó su madre, Bastián ya duerme sin inconvenientes y las crisis de vértigo que presentó en las últimas semanas comenzaron a disminuir.

Otra de las novedades es que el niño podrá empezar a recibir visitas. En una primera instancia serán familiares cercanos, ya que hace casi seis meses que no mantiene contacto con personas ajenas al equipo médico y a sus padres.

El próximo 4 de agosto Bastián cumplirá 9 años mientras continúa con este proceso de recuperación en el nuevo centro especializado.

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