Una fuga de dos internos provocó una jornada de máxima tensión este domingo en la Unidad Penal N°11 de Baradero, en la provincia de Buenos Aires. Aunque ambos fueron recapturados pocas horas después, su reingreso al establecimiento derivó en graves disturbios que mantuvieron en alerta al personal penitenciario y a las fuerzas de seguridad.
Graves incidentes en la cárcel de Baradero tras la fuga y recaptura de dos internos
Las autoridades controlaron una situación de máxima tensión luego de varias horas de operativo. No hubo personas heridas y la Justicia investiga lo ocurrido.
La fuga y el operativo
El episodio comenzó durante la tarde del domingo, cuando dos detenidos lograron escapar del penal ubicado sobre la calle Alejandro Barbich al 3000. Tras conocerse la evasión, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad para intentar localizarlos.
El procedimiento permitió que efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) encontraran a los prófugos ocultos en un campo situado a la altura del kilómetro 142,5, en Baradero. Los detenidos, de 28 y 31 años, fueron arrestados y trasladados nuevamente a la unidad penitenciaria.
Disturbios durante el reingreso
Sin embargo, el regreso de los internos al establecimiento generó una situación de extrema tensión. De acuerdo con la información difundida, varios detenidos protagonizaron graves incidentes dentro del penal.
Algunos reclusos subieron a los techos de los pabellones mientras el personal del Servicio Penitenciario intentaba controlar la situación. Como medida preventiva, efectivos policiales rodearon el establecimiento para evitar que los disturbios se extendieran.
La situación volvió a la normalidad
Los incidentes se prolongaron durante varias horas y mantuvieron un clima de nerviosismo tanto dentro como fuera de la unidad penitenciaria. Finalmente, las autoridades lograron restablecer el orden y recuperar el control del penal.
De acuerdo con la información disponible, no se registraron personas heridas como consecuencia de los disturbios.
En paralelo, se inició una causa para investigar la fuga de los dos internos. El expediente quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de turno y del Juzgado de Garantías, que deberán determinar las circunstancias en las que se