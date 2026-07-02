Guardia Provincial

Un control de rutina terminó con casi dos kilos de marihuana secuestrados en Sauce Viejo

La intervención de la Guardia Provincial se produjo durante la madrugada sobre la autopista, altura del kilómetro 141. El conductor de un Fiat Cronos, oriundo de Rafaela y procedente de La Plata, quedó detenido luego de que una requisa y posteriores pericias confirmaran que transportaba 1,887 kilogramos de cannabis sativa ocultos en una conservadora.