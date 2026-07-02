Un control vehicular de rutina realizado durante la madrugada sobre la autopista, a la altura del kilómetro 141, en jurisdicción de Sauce Viejo, derivó en el secuestro de casi dos kilogramos de marihuana y en la detención de un hombre oriundo de la ciudad de Rafaela, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.
Un control de rutina terminó con casi dos kilos de marihuana secuestrados en Sauce Viejo
La intervención de la Guardia Provincial se produjo durante la madrugada sobre la autopista, altura del kilómetro 141. El conductor de un Fiat Cronos, oriundo de Rafaela y procedente de La Plata, quedó detenido luego de que una requisa y posteriores pericias confirmaran que transportaba 1,887 kilogramos de cannabis sativa ocultos en una conservadora.
El procedimiento fue concretado alrededor de las 2.20 por efectivos de la Dirección General Guardia Provincial, pertenecientes a la Unidad Operativa Regional 3, en el marco de los controles preventivos que la fuerza desarrolla de manera permanente sobre los principales corredores viales del territorio santafesino.
Según la información oficial, durante el operativo los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Fiat Cronos que circulaba en dirección hacia la provincia de Santa Fe. El conductor manifestó que provenía de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Con la presencia de un testigo, los policías realizaron una requisa voluntaria del vehículo.
Marihuana en paquetes
Durante la inspección encontraron una pistola Byrna de agente químico, dos teléfonos celulares, una libreta con anotaciones de nombres e importes, un frasco con una sustancia vegetal compatible con marihuana, varios cartones de cigarrillos y una conservadora de color negro que se encontraba embalada y alojada en el baúl del automóvil.
Ante el hallazgo de ese último elemento, los efectivos dieron intervención al Juzgado Federal competente. Por disposición de la autoridad judicial se autorizó la apertura de la conservadora, medida que se llevó adelante con la presencia de un segundo testigo.
En el interior del recipiente fueron encontrados siete paquetes compactos que, por sus características, hacían presumir la presencia de estupefacientes. La carga fue inmediatamente secuestrada y trasladada para su análisis en dependencias especializadas.
Posteriormente, personal del área de Microtráfico realizó la prueba orientativa de campo sobre la sustancia incautada. El examen arrojó resultado positivo para cannabis sativa y permitió establecer un peso total de 1,887 kilogramos.
Detención
Con esos elementos incorporados a la investigación, la Justicia Federal ordenó la detención del conductor, además del secuestro del Fiat Cronos y de todos los objetos considerados de interés para el avance de la causa.
La investigación ahora buscará determinar el origen del cargamento, el destino final de la droga y si el detenido actuaba de manera individual o integraba una organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes.
Desde la Policía de Santa Fe señalaron que el procedimiento se produjo como resultado de los controles preventivos que la Guardia Provincial mantiene de forma permanente sobre las rutas y accesos estratégicos de la provincia, dispositivos que apuntan a detectar delitos complejos vinculados al narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas.