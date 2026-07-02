Un impactante hallazgo conmocionó este miércoles a la ciudad cordobesa de La Falda, donde la Policía encontró el cuerpo decapitado de una mujer en avanzado estado de descomposición.
La Falda: apareció un cuerpo decapitado cuyo cráneo habría sido encontrado en junio
Los investigadores analizan si los restos óseos encontrados semanas atrás, a unos 150 metros del lugar, pertenecen a la víctima. Las pericias de ADN serán determinantes para confirmar esa hipótesis.
El procedimiento se inició luego de un llamado anónimo al 911 que alertó sobre la presencia de restos humanos en un descampado ubicado sobre la calle Santiago del Estero al 600.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba del cuerpo de una mujer mayor de edad.
Hallazgo ocurrido en junio
Durante las primeras actuaciones, los investigadores advirtieron que el cadáver no tenía el cráneo, un dato que llevó a relacionar el caso con otro episodio registrado a comienzos de junio en el mismo barrio.
En aquella oportunidad, durante una reunión familiar, la dueña de una vivienda ubicada en la calle Río Quinto al 500 descubrió que su perro había ingresado a la casa con un cráneo humano que había encontrado en la vía pública.
La distancia entre ambos lugares es de aproximadamente 150 metros, por lo que los investigadores consideran que ambos hechos podrían estar vinculados.
Analizan si pertenecen a la misma persona
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de la fiscal Silvana Pen.
De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, una de las principales hipótesis es que los restos óseos encontrados por el animal correspondan al cuerpo hallado este miércoles.
No obstante, esa posibilidad deberá ser confirmada mediante las pericias científicas.
Buscan identificar a la víctima
Hasta el momento, la identidad de la mujer permanece desconocida.
En las próximas horas se realizarán estudios forenses y análisis de ADN, pruebas que serán determinantes para establecer la identidad de la víctima y avanzar en el esclarecimiento del caso.