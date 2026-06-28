La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos hace casi dos semanas sumó este domingo un nuevo hallazgo. Fuentes vinculadas al operativo confirmaron que fue encontrado otro cuerpo sin vida en aguas del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio.
Hallaron un cuerpo en el Río de la Plata a la altura de Punta Indio
El operativo de búsqueda continúa desplegado con participación de Prefectura Naval, Bomberos y fuerzas policiales para encontrar al resto de los hombres.
El cuerpo pertenece a Carlos Kovach quien fue hallado en el mediodía del domingo, luego de que durante la jornada continuaran los rastrillajes por agua y aire. Horas antes, una aeronave había detectadoa a una persona sin vida flotando en la zona, aunque las embarcaciones que se desplazaron al lugar no habían logrado ubicarlo en ese momento.
La Justicia avanzará con las pericias y la autopsia para determinar las causas del deceso, mientras que el operativo de búsqueda continúa desplegado con participación de Prefectura Naval, Bomberos y fuerzas policiales, con recorridos en distintos sectores del Río de la Plata.
El pasado viernes 26 se había confirmado el hallazgo del cuerpo de Sebastián Romegialli (50), uno de los cinco pescadores desaparecidos.
El cuerpo fue encontrado a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, Magdalena, en cercanías del límite con Uruguay, luego de que tripulantes de un buque mercante alertaran sobre la presencia de un cuerpo en el agua y dieran aviso a la Armada de la República Oriental del Uruguay.
La identificación de Romegialli fue confirmada posteriormente por fuentes del caso y sus familiares fueron notificados.
La desaparición ocurrió cuando los cinco hombres salieron a pescar pejerrey desde la zona de Berazategui a bordo de un bote semirrígido blanco y rojo. Desde entonces se desplegó un amplio operativo con medios marítimos y aéreos que abarcó sectores desde Hudson hasta las costas de Berisso, Ensenada y Magdalena.
La causa está a cargo de la fiscal Silvina Borrone, titular de la UFI N°4 de Berazategui. Mientras continúa la investigación, siguen siendo buscados los otros pescadores.