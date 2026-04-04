Después de las 18 del Viernes Santo lograron hallar los cuerpos de dos menores que eran buscados por policías y bomberos luego de que desaparecieran de la superficie del arroyo Tapenagá.
Tragedia en Florencia: hallaron sin vida a dos adolescentes en el arroyo Tapenagá
Dos adolescentes de 13 y 17 años fallecieron por ahogamiento en el arroyo Tapenagá. Tras una intensa búsqueda de policías y bomberos, los cuerpos fueron hallados y entregados a su familia en Florencia.
Sin vida, ambos fueron trasladados a la morgue del nosocomio local. El médico policial de turno prescindió de autopsia y el fiscal en turno dispuso la entrega a familiares para su inhumación.
A las 15:15, personal de la Comisaría 9na. Florencia había tomado conocimiento de la desaparición por ahogamiento de Yamil Ayrton Ojeda (13) y Alexander Ojeda (17) en el cauce de agua, unos 500 metros al norte de la ciudad de Florencia y 150 metros desde la Ruta Nacional 11.
En el lugar del extremo norte provincial, la madre de los menores relató que ambos se bañaban junto a familiares y, en un momento, desaparecieron de las aguas. La familia los buscó sin éxito y dio aviso inmediato a la Policía y a Bomberos.
En la búsqueda trabajaron Bomberos Voluntarios de Florencia, con apoyo de la embarcación de la Comisaría 4ta. de Villa Ocampo, personal de los Los Pumas” de Villa Ocampo y Florencia, que finalmente dieron con los dos adolescentes ahogados.