#HOY:

San Cristóbal
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En el extremo norte provincial

Tragedia en Florencia: hallaron sin vida a dos adolescentes en el arroyo Tapenagá

Dos adolescentes de 13 y 17 años fallecieron por ahogamiento en el arroyo Tapenagá. Tras una intensa búsqueda de policías y bomberos, los cuerpos fueron hallados y entregados a su familia en Florencia.

Tragedia en el norte santafesino: hallaron ahogados a dos hermanos en un arroyo de FlorenciaTragedia en el norte santafesino: hallaron ahogados a dos hermanos en un arroyo de Florencia
 14:43
Seguinos en
Por: 

Después de las 18 del Viernes Santo lograron hallar los cuerpos de dos menores que eran buscados por policías y bomberos luego de que desaparecieran de la superficie del arroyo Tapenagá.

Sin vida, ambos fueron trasladados a la morgue del nosocomio local. El médico policial de turno prescindió de autopsia y el fiscal en turno dispuso la entrega a familiares para su inhumación.

Mirá tambiénNueve provincias están bajo alerta por tormentas este sábado

A las 15:15, personal de la Comisaría 9na. Florencia había tomado conocimiento de la desaparición por ahogamiento de Yamil Ayrton Ojeda (13) y Alexander Ojeda (17) en el cauce de agua, unos 500 metros al norte de la ciudad de Florencia y 150 metros desde la Ruta Nacional 11.

En el lugar del extremo norte provincial, la madre de los menores relató que ambos se bañaban junto a familiares y, en un momento, desaparecieron de las aguas. La familia los buscó sin éxito y dio aviso inmediato a la Policía y a Bomberos.

Mirá tambiénAlerta amarilla en Rosario: lluvias sostenidas y múltiples incidentes por árboles caídos

En la búsqueda trabajaron Bomberos Voluntarios de Florencia, con apoyo de la embarcación de la Comisaría 4ta. de Villa Ocampo, personal de los Los Pumas” de Villa Ocampo y Florencia, que finalmente dieron con los dos adolescentes ahogados.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro