En el extremo norte provincial

Tragedia en Florencia: hallaron sin vida a dos adolescentes en el arroyo Tapenagá

Dos adolescentes de 13 y 17 años fallecieron por ahogamiento en el arroyo Tapenagá. Tras una intensa búsqueda de policías y bomberos, los cuerpos fueron hallados y entregados a su familia en Florencia.