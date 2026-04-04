Desde el viernes

Alerta amarilla en Rosario: lluvias sostenidas y múltiples incidentes por árboles caídos

Tras una jornada de calor agobiante y 99% de humedad, la ciudad del sur provincial registró lluvias que, aunque moderadas, causaron caída de árboles, riesgos eléctricos y un derrumbe por el estado previo de los suelos.