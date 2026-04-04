La banda santafesina Zapada de Luna presentó su primer disco, “Universos en un papel”, un trabajo íntegramente compuesto por canciones propias que recorren distintos géneros, entre ellos rock y pop.
Zapada de Luna presentó "Universos en un papel"
Se trata del primer material discográfico de la banda santafesina. “Estamos muy felices de compartir nuestro álbum para ampliar cada vez más este universo que es Zapada”, definió Luna Selene, líder y vocalista del grupo. El disco ya está disponible en plataformas digitales.
“Estas composiciones empezaron en la pandemia, donde tuve mi encuentro real con la música. El álbum reúne experiencias personales que primero habitaron un cuaderno de canciones y luego se transformaron en una búsqueda de conexión con el oyente”, sostuvo Luna Selene, cantante y compositora del grupo que completan Valentín Vanni y Carmela Collazo en guitarras, Paula Regalini en teclados, Conrado Ojeda en bajo y Guillermo Arriondo en batería.
El material, disponible en YouTube, Spotify y plataformas digitales, está integrado por ocho tracks: “Universos en un papel”, “Canciones que sobran”, “La Estación”, “Te busqué”, “Para todos igual”, “Obra tras el telón”, “Secuenciate” y “Tiempo”.
Universo Zapada
En relación al aspecto audiovisual, la artista destacó: “Construimos este álbum con mucho amor y esfuerzo. Estamos muy felices de compartirlo para seguir ampliando este universo que es Zapada de Luna”.
Integrada por músicos locales y estudiantes del Instituto Superior de Música de la UNL, la banda fue finalista del Concurso de Bandas de Tribus 2025, donde además obtuvo el premio al desempeño en redes sociales. También se presentó en el ciclo El Under al CCP, en el Mercado Progreso, en Demos y en el Festival No Tan Distintos, en La Vieja Usina de Paraná, así como en distintos escenarios de Santa Fe y la región, tanto en formato de banda completa como en versión acústica.
Para más información, se puede consultar su cuenta de Instagram: @zapadadeluna.