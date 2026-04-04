Ya disponible en plataformas

Zapada de Luna presentó "Universos en un papel"

Se trata del primer material discográfico de la banda santafesina. “Estamos muy felices de compartir nuestro álbum para ampliar cada vez más este universo que es Zapada”, definió Luna Selene, líder y vocalista del grupo. El disco ya está disponible en plataformas digitales.