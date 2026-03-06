#HOY:

40 años de canciones que resisten

Pasamanos presenta "La trampa está tendida"

La banda santafesina Pasamanos celebra cuatro décadas de trayectoria con el lanzamiento de La trampa está tendida, un álbum que reafirma su identidad artística y profundiza su búsqueda poética y musical. Ya disponible en todas las plataformas digitales.

El fundador Eduardo Gaviola (izquierda), junto al miembro más reciente, Hernán Castillo (en el disco grabó Federico Teiler) y los históricos Marcelo Heer y Mario Ludueña. Foto: Gentileza Ignacio LudueñaEl fundador Eduardo Gaviola (izquierda), junto al miembro más reciente, Hernán Castillo (en el disco grabó Federico Teiler) y los históricos Marcelo Heer y Mario Ludueña. Foto: Gentileza Ignacio Ludueña
A 40 años de su formación, el grupo santafesino liderado por Eduardo Gaviola entrega un disco que dialoga con el presente desde una mirada crítica, sensible y profundamente humana. Es un llamado al despertar, a recuperar conciencia en medio del ruido, la inercia y las trampas cotidianas que naturalizamos sin advertirlo.

Con una identidad forjada en la canción en español y el rock alternativo, el grupo reafirma su esencia con diez temas que combinan intensidad eléctrica, sensibilidad melódica y una mirada crítica sobre el presente.

El disco abre con “Resiste”, el primer adelanto que lanzaron en 2025 con una gran aceptación del publico y reconocimientos. Resiste es una declaración de principios que resume el espíritu del álbum: conciencia, amor y resistencia frente a una realidad que avanza sin pausa. “La trampa está tendida, mi amor, ya lo ves / Seremos sobrevivientes esta vez...”.

A lo largo del repertorio, Pasamanos recorre lo colectivo y lo íntimo, lo urbano y lo emocional, sosteniendo una impronta poética que ha definido su camino desde 1985.



Sobre la banda

Pasamanos es una banda de rock alternativo de Santa Fe con trayectoria iniciada en 1985. A lo largo de su recorrido ha sostenido una identidad basada en la canción, la búsqueda poética en español y una sonoridad que combina intensidad eléctrica y sensibilidad melódica.

Sus composiciones abordan la experiencia cotidiana, los vínculos y la reflexión sobre el presente, desde una mirada personal y colectiva. Con varios trabajos editados y una actividad constante en escenarios y producciones independientes, el grupo consolidó un lenguaje propio dentro de la escena santafesina y nacional, con canciones con identidad, contenido y emoción, pensadas para interpelar y acompañar a quien escucha.



Ficha técnica

Eduardo Gaviola: voz y guitarra.

Mario Ludueña: bajo.

Marcelo Heer: batería y coros.

Federico Teiler: guitarra.

Fotografía: Ignacio Ludueña.

Arte de tapa: DYM Prensa.

Grabado en Estudios Sonorámica (Traslasierra, Córdoba) por Matias Medús y Sebastián Ruiz, y en Estudios Santa Fe Recording (Santa Fe) por Federico y Adrián Forni.

Masterizado por Ramiro Genevois en Estudio El Pote (Santa Fe).

Redes y plataformas digitales

Instagram: https://www.instagram.com/pasamanosbandanativa/

Facebook: https://www.facebook.com/pasamanosbandanativa

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/artist/63gsOfHjcSxJTyLbpMYGmB

YouTube: https://www.youtube.com/@pasamanoslabandanativa2138

