Pasamanos presenta "La trampa está tendida"

La banda santafesina Pasamanos celebra cuatro décadas de trayectoria con el lanzamiento de La trampa está tendida, un álbum que reafirma su identidad artística y profundiza su búsqueda poética y musical. Ya disponible en todas las plataformas digitales.
El fundador Eduardo Gaviola (izquierda), junto al miembro más reciente, Hernán Castillo (en el disco grabó Federico Teiler) y los históricos Marcelo Heer y Mario Ludueña. Foto: Gentileza Ignacio Ludueña
A 40 años de su formación, el grupo santafesino liderado por Eduardo Gaviola entrega un disco que dialoga con el presente desde una mirada crítica, sensible y profundamente humana. Es un llamado al despertar, a recuperar conciencia en medio del ruido, la inercia y las trampas cotidianas que naturalizamos sin advertirlo.
Con una identidad forjada en la canción en español y el rock alternativo, el grupo reafirma su esencia con diez temas que combinan intensidad eléctrica, sensibilidad melódica y una mirada crítica sobre el presente.
El disco abre con “Resiste”, el primer adelanto que lanzaron en 2025 con una gran aceptación del publico y reconocimientos. Resiste es una declaración de principios que resume el espíritu del álbum: conciencia, amor y resistencia frente a una realidad que avanza sin pausa. “La trampa está tendida, mi amor, ya lo ves / Seremos sobrevivientes esta vez...”.
A lo largo del repertorio, Pasamanos recorre lo colectivo y lo íntimo, lo urbano y lo emocional, sosteniendo una impronta poética que ha definido su camino desde 1985.
Sobre la banda
Pasamanos es una banda de rock alternativo de Santa Fe con trayectoria iniciada en 1985. A lo largo de su recorrido ha sostenido una identidad basada en la canción, la búsqueda poética en español y una sonoridad que combina intensidad eléctrica y sensibilidad melódica.
Sus composiciones abordan la experiencia cotidiana, los vínculos y la reflexión sobre el presente, desde una mirada personal y colectiva. Con varios trabajos editados y una actividad constante en escenarios y producciones independientes, el grupo consolidó un lenguaje propio dentro de la escena santafesina y nacional, con canciones con identidad, contenido y emoción, pensadas para interpelar y acompañar a quien escucha.
Ficha técnica
Eduardo Gaviola: voz y guitarra.
Mario Ludueña: bajo.
Marcelo Heer: batería y coros.
Federico Teiler: guitarra.
Fotografía: Ignacio Ludueña.
Arte de tapa: DYM Prensa.
Grabado en Estudios Sonorámica (Traslasierra, Córdoba) por Matias Medús y Sebastián Ruiz, y en Estudios Santa Fe Recording (Santa Fe) por Federico y Adrián Forni.
Masterizado por Ramiro Genevois en Estudio El Pote (Santa Fe).