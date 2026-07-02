#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Corrientes

Juicio por Loan Peña: fuerte expectativa por la declaración de la abuela Catalina

La jornada de este jueves suma uno de los testimonios más esperados del proceso judicial, con la participación de una familiar directa en el marco de la investigación que busca esclarecer lo ocurrido con el niño en junio de 2024.

Ya dieron testimonio los papás y hermanos del pequeño.Ya dieron testimonio los papás y hermanos del pequeño.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Peña, este jueves declaran familiares del niño en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Corrientes. El proceso judicial avanza para reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024, día en que se perdió el rastro del menor.

Durante las últimas audiencias ya prestaron testimonio los padres y hermanos de Loan, en jornadas marcadas por un fuerte impacto emocional dentro de la sala.

El testimonio de la abuela

En la audiencia de este jueves será el turno de Catalina, abuela de Loan y propietaria de la vivienda donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición del niño, en la zona del naranjal.

Cuatro de los menores que fueron al monte el día que desapareció Loan Danilo Peña participaron este lunes de una Cámara GesellLos menores que fueron al monte el día que desapareció Loan participaron de una Cámara Gesell.

Su declaración es considerada relevante dentro de la investigación, ya que se vincula directamente con el último contexto en el que el menor fue visto antes de su desaparición.

Declaraciones clave

También se espera la exposición de otros familiares y personas vinculadas al entorno del niño, cuyas declaraciones podrían aportar nuevos elementos al expediente.

Entre ellas se encuentran Camila Núñez, esposa del primo de Loan, y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez. Macarena ya había declarado previamente en el fuero provincial con una versión que apuntaba a un presunto accidente vial, lo que la convierte en una testigo de especial interés para la causa.

Antonio Benítez, tío de Loan Danilo PeñaAntonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña.

Por su parte, Camila participó del almuerzo y en instancias anteriores rechazó la versión que sostenía la hipótesis del siniestro.

Otros familiares citados

El listado de testimonios también incluye a Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos del niño, quienes aportarán su relato sobre el entorno familiar y los hechos previos a la desaparición.

Las jornadas anteriores estuvieron atravesadas por un fuerte clima emocional, especialmente durante las declaraciones de los padres y hermanos de Loan, quienes se quebraron al recordar al menor. El juicio continúa con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en el caso.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Corrientes
Judiciales
Pedido de Paradero

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro