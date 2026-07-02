En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Peña, este jueves declaran familiares del niño en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Corrientes. El proceso judicial avanza para reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024, día en que se perdió el rastro del menor.
Juicio por Loan Peña: fuerte expectativa por la declaración de la abuela Catalina
La jornada de este jueves suma uno de los testimonios más esperados del proceso judicial, con la participación de una familiar directa en el marco de la investigación que busca esclarecer lo ocurrido con el niño en junio de 2024.
Durante las últimas audiencias ya prestaron testimonio los padres y hermanos de Loan, en jornadas marcadas por un fuerte impacto emocional dentro de la sala.
El testimonio de la abuela
En la audiencia de este jueves será el turno de Catalina, abuela de Loan y propietaria de la vivienda donde se realizó el almuerzo previo a la desaparición del niño, en la zona del naranjal.
Su declaración es considerada relevante dentro de la investigación, ya que se vincula directamente con el último contexto en el que el menor fue visto antes de su desaparición.
Declaraciones clave
También se espera la exposición de otros familiares y personas vinculadas al entorno del niño, cuyas declaraciones podrían aportar nuevos elementos al expediente.
Entre ellas se encuentran Camila Núñez, esposa del primo de Loan, y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez. Macarena ya había declarado previamente en el fuero provincial con una versión que apuntaba a un presunto accidente vial, lo que la convierte en una testigo de especial interés para la causa.
Por su parte, Camila participó del almuerzo y en instancias anteriores rechazó la versión que sostenía la hipótesis del siniestro.
Otros familiares citados
El listado de testimonios también incluye a Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos del niño, quienes aportarán su relato sobre el entorno familiar y los hechos previos a la desaparición.
Las jornadas anteriores estuvieron atravesadas por un fuerte clima emocional, especialmente durante las declaraciones de los padres y hermanos de Loan, quienes se quebraron al recordar al menor. El juicio continúa con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en el caso.