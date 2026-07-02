Un hombre de 27 años permanece internado en estado delicado luego de haber recibido una puñalada que le perforó el corazón durante un violento episodio ocurrido en un asentamiento de Río Gallegos. La gravedad de la lesión obligó al equipo médico del Hospital Regional a realizar una intervención quirúrgica de urgencia para salvarle la vida.
Apuñalaron en el corazón a un hombre y lo abandonaron en plena calle en Río Gallegos
La víctima, de 27 años, fue sometida a una cirugía de urgencia y permanece con pronóstico reservado. Hay dos sospechosos detenidos por homicidio en grado de tentativa.
En el marco de la investigación, la Policía de Santa Cruz detuvo a dos hombres, de 37 y 26 años, señalados como los presuntos responsables del ataque. Ambos permanecen incomunicados por orden judicial mientras continúa la causa.
Cómo encontraron a la víctima
El hecho salió a la luz gracias a la intervención de un vecino que celebraba su cumpleaños en las inmediaciones del lugar. De acuerdo con la información brindada por la Policía de Santa Cruz, el hombre escuchó ruidos que hacían presumir una pelea y decidió acercarse hasta uno de los pasillos del barrio, ubicado cerca de la intersección de las calles La Paz y Ayohuma.
Al llegar encontró a la víctima tendida sobre el suelo con una grave herida. Junto a otro vecino resolvió trasladarla de inmediato al Hospital Regional para que recibiera atención médica.
Una vez en el centro de salud, los profesionales constataron que presentaba una lesión punzocortante en el lateral izquierdo del tórax, a la altura de la axila. La puñalada había comprometido órganos vitales, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.
Tras la operación, el paciente quedó internado en la unidad coronaria y continúa bajo estricta observación médica.
Según indicaron las autoridades, el joven permanece con pronóstico reservado mientras evoluciona de la compleja cirugía.
Las hipótesis que analiza la investigación
Mientras avanza la causa, los investigadores trabajan sobre distintas líneas para establecer el motivo del ataque. Entre las principales hipótesis figura una pelea entre personas que se conocían durante una reunión en la que se consumían bebidas alcohólicas.
Otra posibilidad que también es analizada es que el episodio haya estado vinculado con un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, hasta el momento ninguna de esas teorías fue confirmada oficialmente por la Justicia.
Durante las primeras tareas investigativas, personal de la División Gabinete Criminalístico realizó una inspección en el sitio donde habría ocurrido la agresión.
En ese procedimiento, los peritos detectaron un rastro de manchas de sangre que se extendía hasta una vivienda ubicada en las inmediaciones. Ese hallazgo se convirtió en una de las principales evidencias para orientar la investigación.
Allanamientos y detenciones
En una primera etapa de la causa, cuatro hombres y una mujer fueron demorados e incomunicados por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2.
No obstante, luego de las primeras diligencias judiciales, el magistrado ordenó que recuperaran la libertad, aunque todos quedaron obligados a fijar domicilio y permanecer a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.
La pesquisa quedó posteriormente en manos de la División de Investigaciones (DDI), con la colaboración de efectivos de la Comisaría Cuarta.
A partir del análisis de las pruebas recolectadas y de la reconstrucción de los movimientos realizados antes y después del ataque, los investigadores lograron identificar a dos sospechosos.
Con esos elementos, el juzgado autorizó un allanamiento en una vivienda del mismo sector, donde fueron localizados y detenidos dos hombres de 37 y 26 años.
Además de las detenciones, los efectivos secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a diferentes peritajes para determinar si aportan información relevante sobre las comunicaciones previas al hecho y la presencia de los acusados en el lugar al momento de la agresión.
La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa y continúa bajo investigación para esclarecer la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.