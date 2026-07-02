La psiquiatra Agustina Cosachov volvió a declarar este jueves en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona y cuestionó el testimonio de la enfermera Cinthya Córdoba. Durante su intervención, aseguró que la testigo "mintió" y respaldó la presentación realizada por su defensa para que sea investigada por presunto falso testimonio.
Juicio por Maradona: pidieron investigar a una enfermera por falso testimonio
La solicitud fue presentada por la defensa de Agustina Cosachov luego de que la psiquiatra cuestionara la declaración de una testigo ante el tribunal.
La acusada pidió hacer uso de la palabra para responder a las declaraciones que Córdoba había realizado durante una audiencia anterior. La enfermera, quien fue pareja del coordinador imputado Mariano Perroni, había afirmado que Cosachov se sentía "invadida" cuando ambas mantenían contacto en noviembre de 2020.
La respuesta de Cosachov
Durante su exposición, la psiquiatra presentó conversaciones que mantuvo con Cinthya Córdoba y con la enfermera Tamara Mansilla, con el objetivo de refutar los dichos de la testigo.
En ese contexto, sostuvo que siempre estuvo disponible para el personal de enfermería encargado de la atención domiciliaria de Maradona.
"La enfermera mintió y no lo puedo dejar pasar", expresó ante los jueces, al tiempo que remarcó que les había indicado que podían comunicarse con ella en cualquier momento.
Además, señaló que, pese a las dificultades en la comunicación, siempre buscó la forma de mantenerse accesible para atender cualquier consulta relacionada con el paciente.
El pedido de la defensa
Luego de la declaración de Cosachov, sus abogados, Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, solicitaron al tribunal que se inicie una investigación contra Cinthya Córdoba por el presunto delito de falso testimonio.
La presentación fue realizada ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes integran el tribunal que lleva adelante el juicio.
Durante su exposición, Mischanchuk sostuvo que mentir en una declaración judicial tiene consecuencias legales y destacó la importancia de preservar la veracidad de los testimonios brindados en el proceso.
El rol de la enfermera en la internación
Cinthya Córdoba integró el equipo de enfermería que asistió a Diego Maradona durante la internación domiciliaria realizada en una vivienda del barrio privado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.
El exfutbolista permanecía allí luego de haber recibido el alta médica tras la intervención quirúrgica por un hematoma subdural en la Clínica Olivos.
El juicio continúa con la recepción de nuevas declaraciones testimoniales para determinar las responsabilidades de los imputados en la atención médica brindada al exjugador.