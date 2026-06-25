Tres enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés declararon este jueves en el juicio por la muerte del astro argentino y uno de ellos afirmó que estaba "plenamente lúcido".
Una de las enfermeras afirmó que Diego Maradona estaba “plenamente lúcido"
Los fármacos que debía consumir el astro argentino “estaban pegados en una heladera sin firma”, reconocieron los testigos.
Fuentes judiciales informaron que Tamara Débora Mansilla fue la primera testigo de la jornada 22 del debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.
Ante una de las preguntas del fiscal Cosme Iribarren, la enfermera señaló que el grupo de WhatsApp "Tigre" era de carácter "informal", mientras que las planillas médicas tenían válidez, ya que en esos documentos se indicaba si el paciente permitía tomarse los signos vitales e ingería los medicamentos.
Mansilla, quien se encargaba del turno noche entre las 23 y las 7 de la mañana pero estuvo una sola vez, negó haber visto una ambulancia en la vivienda del lote N.° 45 del barrio cerrado, ubicado en la localidad de Benavídez, partido de Tigre.
Nombró a la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, a quien se le referenciaban todos los datos sobre el tratamiento realizado en ese domicilio, y a la psiquiatra Agustina Cosachov.
Remarcó que el célebre futbolista estaba "lúcido plenamente", al responderle al abogado Francisco Oneto (defensor del neurocirujano Leopoldo Luque).
El 13 de noviembre de 2020, la enfermera señaló: "Durante la noche el paciente se presenta tranquilo con buen descanso, dembuló al baño acompañado en varias ocasiones".
El segundo citado fue Aldo Arnez Zenteno, quien también atendió a Diego en el country, y reconoció que en el chat estaban Forlini, a la que definió como "la voz cantante de ese grupo", y su coordinador, Mariano Perroni, otro de los acusados.
De acuerdo a su relato, los fármacos que debía consumir Maradona "estaban pegados en una heladera sin firma" y señaló que hubo un conflicto con Dahiana Madrid porque el ex jugador "no quería que lo revisaran".
Arnez Zenteno se ocupó del turno durante las noches de los sábados y domingos. A las 6:58 del 15 de noviembre de 2020, envió el siguiente mensaje de WhatsApp al chat: "Buenos días, el paciente por la noche tomó bien la medicación vía oral, estuvo mirando TV hasta las 2:30. Luego se retira a dormir. Hasta el momento tiene un buen descanso".
En tanto, el 23/11 expresó: "El paciente se levanta de buen humor, va al baño, diuresis + (orinó). Toma la medicación y quiere seguir descansando"; "Se controla los parámetros: T/A 120/80, temperatura 36,2 (...)".
Además, sostuvo que no "tuvo inconvenientes para desarrollar su tarea" en las cuatro guardias que le brindó atención al paciente.
El testimonio de Daiana Loreley Cáceres
La última enfermera destacó que concurrió a Tigre el sábado 14 y domingo 22 de noviembre, fecha en la que Diego tenía "retención de líquidos", pero decidió no informarlo porque lo había visto Luque, quien se presentó como su "médico tratante".
Todos los especialistas fueron contratados por la empresa de cuidados domiciliarios Medidom y recibieron órdenes de Perroni.