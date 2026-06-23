El neurocirujano y exmédico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, sostuvo este martes que “no tomaba decisiones” en la internación domiciliaria del paciente, llevada a cabo en el country San Andrés de Tigre, mientras que apuntó contra Nancy Forlini y Pedro Di Spagna.
Leopoldo Luque declaró por novena vez en el juicio por la muerte del “Diez”
El neurocirujano afirmó que Di Spagna y Forlini se encargaban de “la parte clínica” en la internación domiciliaria.
El acusado declaró por novena vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en el marco de la vigesimoprimera audiencia del juicio por la muerte del ídolo popular argentino.
Luque remarcó que en el grupo de WhatsApp "Tigre" la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna se encargaban de "la parte clínica".
"Dijo que desconocía todo, no sabía nada y que en la parte clínica no entendía nada porque era neurocirujano", señaló el allegado a la investigación.
En este sentido, la fuente consideró que el testimonio estuvo plagado de "excusas, fue muy poco creíble, una paparruchada": "Creo que fueron manotazos de ahogado".
El imputado resaltó que Diego se encontraba "lúcido" y tenía la intención de "volver a su casa" tras la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.
"Siempre lo derivé"
"Nunca jamás tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé", agregó Luque, quien pidió la palabra una vez más luego de no hacerlo en el primer debate nulo como consecuencia del documental Justicia Divina.
Juicio por homicidio simple: los imputados enfrentan penas de hasta 25 años
Luque, Di Spagna, Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; la psiquiatra Agustina Cosachov; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni, se encuentran sindicados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, cuya pena oscila entre los 8 y 25 años de prisión.
Además, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que está demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.