Argentina cumple 40 años de una de las jornadas más importantes de su historia deportiva. El 29 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la Selección dirigida por Carlos Salvador Bilardo derrotó 3-2 a Alemania Federal y levantó la segunda Copa del Mundo para el país.
A 40 años de México 86: la Selección de Maradona y Bilardo que quedó para siempre en la historia
El 29 de junio de 1986, Argentina venció 3-2 a Alemania Federal en el Estadio Azteca y consiguió su segunda Copa del Mundo. Diego Maradona fue el símbolo de un equipo que se volvió eterno.
Fue el Mundial de Diego Armando Maradona, pero también el de un equipo que llegó cuestionado, se hizo fuerte en la competencia y terminó construyendo una obra colectiva que todavía ocupa un lugar central en la memoria argentina.
Una final para la historia
Argentina empezó a encaminar la final con un cabezazo de José Luis “Tata” Brown y amplió la ventaja con Jorge Valdano. El partido parecía controlado, pero Alemania reaccionó en el tramo final con los goles de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler.
Cuando el golpe anímico podía cambiarlo todo, apareció Maradona. Recibió en el círculo central, atrajo marcas y filtró una pelota perfecta para Jorge Burruchaga, que corrió hacia el arco y definió ante Harald Schumacher para el 3-2 definitivo.
El camino hacia la gloria
La Selección había comenzado el torneo con un triunfo 3-1 frente a Corea del Sur, luego empató 1-1 con Italia y cerró la primera fase con una victoria 2-0 ante Bulgaria.
En octavos eliminó a Uruguay con gol de Pedro Pablo Pasculli y en cuartos llegó el partido que agrandó el mito: el 2-1 ante Inglaterra, con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, dos escenas que quedaron grabadas para siempre en la historia del fútbol.
Maradona y un equipo inolvidable
En semifinales, Maradona volvió a ser determinante con dos goles ante Bélgica para llevar a Argentina a la final. Su torneo fue extraordinario y terminó de convertirlo en un símbolo mundial.
Pero México 86 también tuvo otros nombres decisivos: Nery Pumpido, Brown, José Luis Cuciuffo, Oscar Ruggeri, Julio Olarticoechea, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Burruchaga y Valdano, entre otros integrantes de un plantel con carácter, roles claros y una identidad competitiva inconfundible.
El legado de Bilardo
Carlos Bilardo llegó al Mundial bajo fuertes críticas, pero sostuvo su idea hasta el final. Armó un equipo solidario, ordenado y preparado para potenciar al mejor jugador del mundo sin depender únicamente de él.
Cuatro décadas después, la imagen de Maradona levantando la Copa en el Azteca sigue siendo una postal repetida en murales, banderas, tatuajes, canciones y relatos familiares. México 86 permanece como una de las grandes páginas de la Selección Argentina.