Aniversario albiceleste

A 40 años de México 86: la Selección de Maradona y Bilardo que quedó para siempre en la historia

El 29 de junio de 1986, Argentina venció 3-2 a Alemania Federal en el Estadio Azteca y consiguió su segunda Copa del Mundo. Diego Maradona fue el símbolo de un equipo que se volvió eterno.