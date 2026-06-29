Entra en la historia grande del fútbol

Messi y un Mundial sin techo: la primera ronda dejó cifras y marcas que ya son históricas

El Mundial 2026 cerró su fase de grupos con un impacto sin precedentes: 72 partidos en 17 días, estadios repletos y una lluvia de récords que tiene a Lionel Messi como gran protagonista. Goles, marcas históricas, hitos de asistencia y nuevas cifras globales consolidan un torneo que ya es el más grande de la historia.