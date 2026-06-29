El Mundial 2026 comenzó con la promesa de ser el más grande de la historia y, tras el cierre de la primera etapa, el torneo viene cumpliendo con creces. Con un formato inédito de 48 selecciones y una intensa seguidilla de partidos, la primera ronda dejó los estadios colmados y una colección de datos estadísticos que van directo a los libros de historia.
Messi y un Mundial sin techo: la primera ronda dejó cifras y marcas que ya son históricas
El Mundial 2026 cerró su fase de grupos con un impacto sin precedentes: 72 partidos en 17 días, estadios repletos y una lluvia de récords que tiene a Lionel Messi como gran protagonista. Goles, marcas históricas, hitos de asistencia y nuevas cifras globales consolidan un torneo que ya es el más grande de la historia.
Esta primera etapa ofreció un despliegue verdaderamente mayúsculo: se disputaron 72 partidos en tan solo 17 días, un contraste notorio frente a los 48 encuentros en 12 jornadas que presentaba el anterior formato de 32 países.
En total, participaron 1.248 futbolistas de 48 selecciones —de los cuales 999 sumaron minutos en cancha—, transformando esta cita en una plataforma de alcance global sin precedentes.
La respuesta del público en las sedes fue masiva y barrió con una marca que parecía inalcanzable desde hacía 32 años. Aquella mítica asistencia total de Estados Unidos 1994, de 3.587.538 espectadores, quedó superada antes de que terminara la fase de grupos: las tribunas albergaron a 4.644.549 fanáticos, registrando un promedio de ocupación superior al 99%.
El fervor también se trasladó a las calles. Más de 5.5 millones de aficionados se dieron cita en los FIFA Fan Festivals de los tres países anfitriones, registrándose un pico de asistencia el 24 de junio con 527.402 personas en simultáneo.
Entre los partidos más solicitados por la demanda de entradas se ubicaron el cruce entre Portugal y Colombia en Miami, el choque entre México y Corea del Sur en Guadalajara, y la gran final que se disputará en Nueva York/Nueva Jersey el próximo 19 de julio.
El Azteca y el peso de la historia
En medio de la celebración continental, el Estadio Azteca de Ciudad de México agigantó su leyenda al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales, sumando el de esta edición a los históricos inicios de 1970 y 1986.
El encuentro de apertura, además, dejó una marca particular al transformarse en el estreno con más expulsados en la historia de las Copas del Mundo, producto de tres tarjetas rojas directas que sufrieron los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, y el defensor mexicano César Montes.
Vigencia eterna para Messi y Cristiano
En el plano estrictamente futbolístico, Lionel Messi ratificó su vigencia a los 38 años en su sexta cita mundialista. Con un hat-trick ante Argelia, un doblete contra Austria y un tanto frente a Jordania, el capitán argentino llegó a los 19 goles en Copas del Mundo, destronando al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero de la historia del torneo.
Con 38 años y 357 días, el rosarino se convirtió además en el jugador más longevo en marcar un triplete en un Mundial, quebrando el récord que ostentaba Cristiano Ronaldo desde Rusia 2018. Para redondear la estadística, el capitán albiceleste también superó a Klose como el futbolista con más partidos ganados en este certamen, alcanzando las 19 victorias personales.
Por su parte, Cristiano Ronaldo también dejó su sello histórico. Tras el debut ante el Congo, el delantero portugués anotó por duplicado frente a Uzbekistán y se transformó en el único jugador en la historia del fútbol en marcar goles en seis mundiales de manera consecutiva (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).
Pizarras longevas, efectividad y una pared en el arco
En los bancos de suplentes, el récord de veteranía que ostentaba el alemán Otto Rehhagel (quien dirigió con 71 años) fue superado por tres entrenadores en pocos días.
Primero fue el belga Hugo Broos con 74 años frente a México; luego lo superó el checo Miroslav Koubek con 74 años y 9 meses; y finalmente el neerlandés Dick Advocaat, al frente de la sorprendente selección de Curazao, fijó la nueva marca en 78 años.
Justamente el combinado caribeño protagonizó uno de los grandes hitos defensivos gracias a su arquero, Eloy Room. En el empate 0-0 ante Ecuador, Room se transformó en una muralla inexpugnable y completó 15 atajadas durante los 90 minutos, firmando la mayor cantidad de paradas registradas en un partido mundialista sin necesidad de prórroga.
La fase de grupos cerró con una efectividad notable: se marcaron un total de 215 goles (superando la marca global de Qatar 2022, que tuvo 172 tantos). Francia, Alemania y los Países Bajos encabezaron la tabla de efectividad colectiva con 10 anotaciones cada uno, consolidando una primera ronda que no dio respiro y que deja la vara alta para los cruces de eliminación directa.