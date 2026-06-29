Alfaro prepara cambios

Paraguay ajusta el equipo para enfrentar a Alemania en un duelo decisivo del Mundial

La selección paraguaya enfrentará a Alemania por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 con varias modificaciones respecto del último partido. Gustavo Alfaro recupera a Miguel Almirón, deberá reemplazar al lesionado Omar Alderete y mantiene una duda en el ataque.