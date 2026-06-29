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Alfaro prepara cambios

Paraguay ajusta el equipo para enfrentar a Alemania en un duelo decisivo del Mundial

La selección paraguaya enfrentará a Alemania por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 con varias modificaciones respecto del último partido. Gustavo Alfaro recupera a Miguel Almirón, deberá reemplazar al lesionado Omar Alderete y mantiene una duda en el ataque.

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Paraguay afrontará este lunes el desafío más exigente desde su regreso a una Copa del Mundo. La selección dirigida por Gustavo Alfaro se medirá con Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026 con la ilusión de seguir haciendo historia y avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Consciente de la jerarquía del rival, el entrenador argentino prepara varias modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles frente a Australia, buscando un conjunto más sólido para afrontar un partido en el que no habrá margen de error.

Alfaro y una expresión poco habitual. Reuters.Alfaro mete mano en el equipo: Paraguay busca dar el golpe ante Alemania

El encuentro se disputará en el Boston Stadium y marcará una prueba de fuego para una selección paraguaya que logró recuperarse tras un difícil comienzo en la fase de grupos.

La contracara es la ausencia de Omar Alderete, quien quedó descartado por lesión y obligará a Alfaro a rearmar la última línea. Todo indica que José Canale ocupará ese lugar en la zaga central.

Almirón vuelve y Alderete será una baja sensible

La principal novedad para la "Albirroja" será el regreso de Miguel Almirón. El mediocampista del Atlanta United cumplió la fecha de suspensión tras la expulsión sufrida frente a Turquía y volverá a ocupar un lugar entre los titulares.

Su ingreso se produciría en reemplazo de Diego Gómez, aportando experiencia, velocidad y desequilibrio en una zona clave del campo.

(260625) -- SAN FRANCISCO, 25 junio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Diego Gómez (i), de Paraguay, disputa el balón con Nestory Irankunda (d), de Australia, durante el partido del Grupo D de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Bahía de San Francisco, en San Francisco, Estados Unidos, el 25 de junio de 2026. (Xinhua/Ziyu Julian Zhu) (da) (ah)Alfaro mete mano en el equipo: Paraguay busca dar el golpe ante Alemania

Además, Junior Alonso también volvería al equipo en reemplazo de Alexandro Maidana, reforzando una defensa que tendrá la difícil misión de contener el poder ofensivo alemán.

Una duda en ataque y el regreso al esquema con cinco defensores

Más allá de las modificaciones ya definidas, el entrenador mantiene una incógnita en la ofensiva.

Julio Enciso tiene asegurado su lugar como uno de los referentes del ataque, mientras que el puesto de centrodelantero se lo disputan Gabriel Ávalos e Isidro Pitta, dos futbolistas con características diferentes que podrían ofrecer variantes según el desarrollo del encuentro.

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En cuanto al sistema táctico, Alfaro volvería a apostar por un 5-3-2, una formación que le permitió darle mayor equilibrio defensivo al equipo durante las Eliminatorias y que considera la más adecuada para enfrentar a uno de los candidatos al título.

La probable formación sería: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas y Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos o Isidro Pitta.

Un regreso mundialista con ilusión renovada

Después de 16 años de ausencia, Paraguay volvió a disputar una Copa del Mundo y ya cumplió uno de los primeros objetivos al superar la fase de grupos.

El camino no fue sencillo. La goleada sufrida en el debut frente a Estados Unidos generó dudas sobre las posibilidades del equipo, pero la reacción llegó rápidamente con un valioso empate ante Australia y una trabajada victoria por 1-0 sobre Turquía, resultados que le permitieron avanzar como uno de los mejores terceros.

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Ahora el desafío será mucho mayor. Enfrente estará una selección alemana acostumbrada a las instancias decisivas y con aspiraciones de pelear por el título.

Sin embargo, el equipo de Gustavo Alfaro buscará apoyarse en el orden táctico, la solidez defensiva y el talento de futbolistas como Almirón y Enciso para intentar dar uno de los grandes golpes de los 16avos de final y mantener vivo el sueño paraguayo en el Mundial 2026.

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