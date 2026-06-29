A los partidos hay que jugarlos, pero…

La selección y un fixture ideal: ¿hay alguien que la pueda bajar antes de semifinales?

El Mundial le hace un guiño al equipo de Scaloni en su camino en esta fase final. Cabo Verde es el primer rival; y luego, el ganador de Australia con Egipto. Después, en cuartos, asoma la chance de enfrentar a Colombia y recién en semi podría toparse con un “grande con historia”.