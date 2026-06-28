El apellido ayuda, más cuando se trata de una interesante y creativa iniciativa como la que tuvo Naranja X de sortear viajes para ver el Mundial solamente cumpliendo con la condición de tener el mismo apellido que el de los jugadores de la selección argentina.
El Litoral con los “tocayos”: con el mismo apellido, se “ligaron el viaje”
Para ellos, tener el apellido de Messi, De Paul, MacAllister o Tagliafico, tuvo sus beneficios: Naranja X los trajo una semana a ver dos partidos de la selección con todo incluido. Se van felices.
Fue así como El Litoral se encontró con un santafesino de apellido MacAllister, que charlaba animadamente con los “tocayos” de Tagliafico y de Messi, mientras que las mujeres (una con apellido De Paul y la otra, cordobesa y de apellido Romero, como el Cuti) no paraban de emocionarse con todo lo que vivieron durante la semana que pasaron en Dallas.
Cada uno de los ganadores tenía una camiseta de la selección con su apellido impreso, que justamente es similar al de alguno de los jugadores de la selección. En el caso de De Paul, una concordiense como Senesi, contó que “con los jugadores no estuvimos, pero los vimos pasar de cerca”.
A propósito de Senesi, su historia ha sido muy particular, pues ante la lesión de Balerdi, tuvo que suspender sus vacaciones para sumarse al grupo de trabajo con Scaloni. Y en este partido ante Jordania hizo su debut absoluto con la camiseta de la selección. Y cumplió.