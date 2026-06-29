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El mensaje de Ancelotti antes del Brasil-Japón: "No hay un favorito claro en este Mundial"

Brasil iniciará este lunes su camino en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Japón. En la previa del encuentro, Carlo Ancelotti destacó la dificultad de la instancia eliminatoria, evitó confirmar la formación y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "No es un mata-mata, es un mata, porque no hay vuelta atrás".

Ancelotti palpitó el cruce con Japón y advirtió: "Hay que estar preparados para todo"Ancelotti palpitó el cruce con Japón y advirtió: "Hay que estar preparados para todo"
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Brasil afrontará este lunes uno de los partidos más importantes desde la llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes. La selección pentacampeona se enfrentará a Japón por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro que marcará el inicio de la fase de eliminación directa.

En la conferencia de prensa previa al compromiso, el entrenador italiano transmitió tranquilidad sobre el estado del plantel, evitó revelar la formación titular y dejó una reflexión que sintetizó lo que representa esta instancia del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti gives instructions to Brazil's Neymar Jr. REUTERS/Paul ChildsAncelotti palpitó el cruce con Japón y advirtió: "Hay que estar preparados para todo"

"No es un mata-mata, es un mata, porque no hay partido de vuelta", expresó Ancelotti, remarcando que en una Copa del Mundo un error puede significar la eliminación.

"Hay que jugar con mentalidad y corazón"

El entrenador aseguró que la selección brasileña llega en buenas condiciones físicas y anímicas para afrontar el desafío frente al conjunto asiático.

"Todos los jugadores están bien. No pienso hacer muchos cambios en el equipo. Tienen que estar tranquilos", afirmó, aunque inmediatamente bromeó con los periodistas al negarse a confirmar el once inicial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil players greeted by fans in Houston - Houston, Texas, U.S. - June 27, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti arrives at the Hyatt Regency Houston/Galleria IMAGN IMAGES via Reuters/Troy TaorminaAncelotti palpitó el cruce con Japón y advirtió: "Hay que estar preparados para todo"

"No quiero revelar la alineación. Si doy informaciones ahora ustedes van a estar tranquilos para mañana. Yo voy a pensar y ustedes también tienen que pensar", comentó entre sonrisas.

Más allá del tono distendido, Ancelotti hizo hincapié en la importancia del aspecto mental en los encuentros de eliminación directa.

"Precisamos mentalidad, corazón y estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. El equipo tiene confianza y sabe lo que tiene que hacer", sostuvo.

También destacó que el horario del partido obligará a modificar la rutina habitual del plantel, aunque descartó que el calor sea un factor determinante debido a las condiciones del estadio.

Un Mundial sin favoritos

Consultado sobre los candidatos al título, el técnico italiano consideró que el torneo ha demostrado una gran paridad y evitó señalar a una selección por encima del resto.

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"Creo que cada partido es muy difícil. Hay mucha presión y muchas cosas en las que pensar. Hasta ahora no veo un favorito claro. Puede ser que algunos equipos hayan jugado mejor que otros, pero será un Mundial muy equilibrado", analizó.

Ancelotti también resaltó la experiencia de varios futbolistas brasileños en este tipo de instancias y confió en que el equipo responderá a la exigencia de un partido decisivo.

La situación de Neymar

Otro de los temas centrales de la conferencia fue la evolución física de Neymar, quien continúa recuperándose y todavía no pudo sumar demasiados minutos en la competencia.

El entrenador confirmó que el delantero presenta una evolución favorable y dejó abierta la posibilidad de que tenga participación frente a Japón.

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"Neymar está progresando muy bien. Durante la última semana mejoró mucho. Puede jugar unos 15 minutos porque está bastante bien, aunque todo dependerá del contexto del partido y de cómo vaya evolucionando el encuentro", explicó.

De esta manera, Brasil buscará dar un nuevo paso hacia el objetivo de conquistar su sexta Copa del Mundo, mientras Ancelotti intenta imprimir su sello a un equipo que sabe que, a partir de ahora, no habrá margen para el error. En la fase eliminatoria, cada partido representa una final y cualquier tropiezo puede significar el final del sueño mundialista.

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