Mundial 2026

El mensaje de Ancelotti antes del Brasil-Japón: "No hay un favorito claro en este Mundial"

Brasil iniciará este lunes su camino en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Japón. En la previa del encuentro, Carlo Ancelotti destacó la dificultad de la instancia eliminatoria, evitó confirmar la formación y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "No es un mata-mata, es un mata, porque no hay vuelta atrás".