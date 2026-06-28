Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica en un encuentro que se destrabó recién en los últimos minutos y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
Con un gol agónico, Canadá venció a Sudáfrica y se metió en octavos del Mundial
El remate de Eustaquio en el último suspiro aseguró la clasificación del equipo norteamericano a la siguiente fase de la Copa del Mundo 2026.
El único gol del partido, que se llevó a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, llegó recién a los 46 minutos del segundo tiempo, a través del mediocampista Stephen Eustáquio.
Canadá se clasificó a esta instancia como segundo en el Grupo B producto del empate con Bosnia y Herzegovina y la derrota con Suiza, además de la goleada 6-0 sobre Qatar.
Sudáfrica, por su parte, había dado la sorpresa en el Grupo A al ganarle en la tercera fecha a Corea del Sur para finalizar en la segunda posición con cuatro unidades.
Gol agónico
En el primer tiempo, el dominio fue absoluto por parte de Canadá, La primera oportunidad clara para los canadienses llegó a los 23 minutos de juego, cuando el defensor Derek Cornelius cabeceó en el borde del área chica, pero la pelota salió con poca potencia y el arquero sudafricano Ronwen Williams contuvo sin problemas.
En el final de la primera mitad, cuando ya se habían cumplido 45 minutos, los canadienses volvieron a tener una chance clarísima con un nuevo cabezazo de Cornelius que el defensor Aubrey Modiba consiguió despejar en la línea, mientras que en el rebote Williams le tapó un mano a mano clarísimo al delantero Tajon Buchanan.
En el complemento Canadá siguió teniendo situaciones clarísimas, pero Williams mantuvo un nivel altísimo, salvando constantemente a Sudáfrica.
Cuando parecía que el tiempo extra era inevitable, apareció Eustáquio para vestirse de héroe con una gran volea cruzada desde el borde del área para darle el triunfo y la histórica clasificación a los octavos de final a Canadá.
La próxima presentación de Canadá será el sábado cuatro de julio, cuando se enfrente con el ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos, que jugarán este lunes a las 22.
La síntesis del partido
Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles).
Árbitro: Joao Pinheiro (Por). VAR: Rodolpho Toski Marques (Brasil).
Canadá: Maxime Crépeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Moise Bombito, Allistair Johnston; Liam Millar, Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Tajon Buchanan; Tani Oluwaseyi y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.
Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Khuliso Mudau; Yaya Sithole, Teboho Mokoena; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.
Gol en el segundo tiempo: 46m. Stephen Eustáquio (C).
Cambios en el segundo tiempo: 1m. Thalente Mbatha por Relebohile Mofokeng (S), 14m. Luc de Fougerolles por Moise Bombito y Niko Sigur por Nathan-Dylan Saliba (C), 25m. Jacob Shaffelburg por Liam Millar y Promise David por Tani Oluwaseyi (C), 30m. Alphonso Davies por Tajon Buchanan (C), 41m. Iqraam Rayners por Evidence Makgopa y Tshepang Moremi por Thapelo Maseko (S).