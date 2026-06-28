Mundial 2026

Se completó el cuadro de los 16avos de final: días, horarios y la agenda completa de todos los partidos

Con la agónica clasificación de Austria y Argelia, se completó el calendario de partidos de la primera fase eliminatoria de la Copa del Mundo. La acción comienza este domingo con Sudáfrica - Canadá en Los Ángeles y se completa el viernes con Colombia - Ghana.