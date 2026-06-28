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Maximiliano Pullaro
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Se completó el cuadro de los 16avos de final: días, horarios y la agenda completa de todos los partidos

Con la agónica clasificación de Austria y Argelia, se completó el calendario de partidos de la primera fase eliminatoria de la Copa del Mundo. La acción comienza este domingo con Sudáfrica - Canadá en Los Ángeles y se completa el viernes con Colombia - Ghana.

Argentina enfrentará a Cabo Verde, el viernes a las 19 en Miami. Foto: Fernando Nicola. Foto: Fernando NicolaArgentina enfrentará a Cabo Verde, el viernes a las 19 en Miami. Foto: Fernando Nicola. Foto: Fernando Nicola
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La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin este sábado y el cuadro completo de los playoffs quedó definido con todos los cruces de 16avos de final que dejarán el camino marcado para cada una de las 32 selecciones rumbo a la soñada final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium desde las 16.00 (hora de Argentina).

Los cruces comenzarán este domingo 28 de junio con el partido en Los Angeles Stadium de Sudáfrica y Canadá, uno de los anfitriones. Entre los enfrentamientos más apasionantes de la primera instancia de los mano a mano aparece el duelo de Alemania con Paraguay del lunes 29 de junio desde las 17.30 en el Boston Stadium.

(260625) -- SAN FRANCISCO, 25 junio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Diego Gómez (i), de Paraguay, disputa el balón con Nestory Irankunda (d), de Australia, durante el partido del Grupo D de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Bahía de San Francisco, en San Francisco, Estados Unidos, el 25 de junio de 2026. (Xinhua/Ziyu Julian Zhu) (da) (ah)Paraguay jugará con Alemania el lunes, Australia con Egipto el viernes.

También se destacan choques de jerarquía ese día con la presentación de Brasil ante Japón en Houston (14.00hs) y Países Bajos contra Marruecos en Monterrey (22.00).

Francia, uno de los candidatos, irá el martes 30 de junio frente a Suecia en New York/New Jersey con un condimento extra: podría enfrentar a Alemania en octavos de final si ambos ganan sus respectivos cruces contra dos de los mejores terceros luego de ser ambos líderes de sus zonas.

Mirá tambiénArgentina no necesitó forzar la máquina

Se cierra el viernes

Argentina, último campeón del mundo en Qatar 2022, jugará el viernes 3 de julio en Miami (a partir de las 19.00) ante una de las grandes sorpresas del evento: Cabo Verde. En caso de superar esa instancia, jugará en la siguiente ronda el martes 7 de julio en Atalanta ante el vencedor de Australia-Egipto.

Por un lado del cuadro quedaron posicionadas potencias como Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Croacia y España. Del otro lado, Argentina, Brasil e Inglaterra figuran como los seleccionados más fuertes. La Albiceleste sólo podría toparse con ingleses o brasileños en una hipotética semifinal.

Mirá tambiénAsí quedaron las tablas del Mundial 2026: los 32 clasificados y cómo terminó cada grupo

La agenda completa

Domingo 28 de junio

16.00hs: Sudáfrica (2°A) vs. Canadá (2°B)

Lunes 29 de junio

14.00hs: Brasil (1°C) vs. Japón (2°F)

17.30hs: Alemania (1°E) vs. Paraguay (3° Grupo D)

22.00hs: Países Bajos (1°F) vs. Marruecos (2°C)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Netherlands' Virgil van Dijk celebrates after the match with Jan Paul van Hecke IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff TPX IMAGES OF THE DAYPaíses Bajos jugará uno de los partidos más atractivos de los 16vos de final.

Martes 30 de junio

14.00hs: Costa de Marfil (2°E) vs. Noruega (2°I)

18.00hs: Francia (1°I) vs. Suecia (3° Grupo F)

22.00hs: México (1°A) vs. Ecuador (3° Grupo E)

Miércoles 1 de julio

13.00hs: Inglaterra (1°L) vs. RD Congo (3° Grupo K)

17.00hs: Bélgica (1°G) vs. Senegal (3° Grupo I)

21.00hs: Estados Unidos (1°D) vs. Bosnia y Herzegovina (3°B)

Jueves 2 de julio

16.00hs: España (1°H) vs. Austria (2°J)

20.00hs: Portugal (2°K) vs. Croacia (2°L)

Viernes 3 de julio

00.00hs: Suiza (1°B) vs. Argelia (3° Grupo J)

15.00hs: Australia (2°D) vs. Egipto (2°G)

19.00hs: Argentina (1°J) vs. Cabo Verde (2°H)

22.30hs: Colombia (1°K) vs. Ghana (3° Grupo L)

*Horarios de Argentina

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