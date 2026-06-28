La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los 32 seleccionados que seguirán en carrera por el título. Con el nuevo formato de 48 equipos, avanzaron a los 16avos de final los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros.
Así quedaron las tablas del Mundial 2026: los 32 clasificados y cómo terminó cada grupo
Finalizó la fase de grupos de la Copa del Mundo y quedaron definidos los 32 seleccionados que disputarán los 16avos de final. Argentina cerró con puntaje ideal y ya conoce su camino en la fase eliminatoria.
La Selección Argentina fue una de las grandes protagonistas de la primera ronda. El equipo de Lionel Scaloni ganó sus tres partidos, terminó líder del Grupo J con puntaje ideal y se instaló entre los principales candidatos al título.
Así finalizaron las posiciones
Las selecciones eliminadas
Entre las sorpresas de la primera ronda aparecen las eliminaciones de Uruguay, Irán, Escocia y Corea del Sur, que no lograron ubicarse entre los mejores terceros.
También finalizaron su participación los últimos de cada grupo: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá.