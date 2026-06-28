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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Antes de los 16avos

Así quedaron las tablas del Mundial 2026: los 32 clasificados y cómo terminó cada grupo

Finalizó la fase de grupos de la Copa del Mundo y quedaron definidos los 32 seleccionados que disputarán los 16avos de final. Argentina cerró con puntaje ideal y ya conoce su camino en la fase eliminatoria.

¿Qué sigue en el Mundial?. Foto: Reuters¿Qué sigue en el Mundial?. Foto: Reuters
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La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los 32 seleccionados que seguirán en carrera por el título. Con el nuevo formato de 48 equipos, avanzaron a los 16avos de final los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros.

La Selección Argentina fue una de las grandes protagonistas de la primera ronda. El equipo de Lionel Scaloni ganó sus tres partidos, terminó líder del Grupo J con puntaje ideal y se instaló entre los principales candidatos al título.

Así finalizaron las posiciones

Las selecciones eliminadas

Entre las sorpresas de la primera ronda aparecen las eliminaciones de Uruguay, Irán, Escocia y Corea del Sur, que no lograron ubicarse entre los mejores terceros.

También finalizaron su participación los últimos de cada grupo: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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