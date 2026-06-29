Tragedia

Tiroteo en una fan fest del Mundial 2026 en California: un muerto y un herido grave

El hecho ocurrió en San Pedro Square, en la ciudad de San José, uno de los espacios habilitados para que los aficionados siguieran el Mundial de fútbol en pantallas gigantes. La Policía investiga el caso como un homicidio y aclaró que al momento del ataque no se estaba disputando ningún partido.