Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo tras un tiroteo registrado en San Pedro Square, un popular centro gastronómico y de entretenimiento de San José, California, que durante el Mundial 2026 funciona como una de las denominadas fan zones para la transmisión pública de los partidos.
Tiroteo en una fan fest del Mundial 2026 en California: un muerto y un herido grave
El hecho ocurrió en San Pedro Square, en la ciudad de San José, uno de los espacios habilitados para que los aficionados siguieran el Mundial de fútbol en pantallas gigantes. La Policía investiga el caso como un homicidio y aclaró que al momento del ataque no se estaba disputando ningún partido.
El episodio provocó un importante despliegue policial, el cierre de calles y la interrupción de las actividades en el sector, mientras las autoridades iniciaron una investigación por homicidio.
El ataque ocurrió cuando no había partidos en pantalla
Según informó el Departamento de Policía de San José, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital con heridas de extrema gravedad. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de las personas involucradas ni informaron sobre posibles detenidos o el móvil del ataque. El caso permanece bajo investigación.
El tiroteo se produjo en San Pedro Square, un espacio muy concurrido de la ciudad que, desde el inicio del Mundial, reúne a miles de aficionados para seguir los encuentros en pantallas gigantes. Sin embargo, la Policía aclaró que al momento del ataque no se estaba transmitiendo ningún partido, ya que el único encuentro programado para esa jornada había finalizado horas antes.
Tras los disparos, la zona fue acordonada por efectivos policiales y la mayoría de los bares y comercios del sector cerraron sus puertas. Un periodista de Reuters presente en el lugar informó sobre una fuerte presencia de patrulleros, ambulancias y personal de emergencias, además del traslado de una de las víctimas en camilla.
Una trabajadora de seguridad que presenció la escena relató a la agencia Reuters que la persona herida presentaba lesiones visibles en el cuello y la parte superior de la espalda, mientras era asistida por los equipos médicos. El testimonio forma parte de la reconstrucción inicial de los hechos realizada por los investigadores.
Investigación en marcha y preocupación por la seguridad
El Departamento de Policía de San José confirmó a través de un comunicado que el episodio es investigado como un homicidio. Como parte de las tareas periciales, varias calles permanecieron cerradas durante horas mientras los agentes recolectaban pruebas y entrevistaban a testigos.
El hecho ocurrió en una de las múltiples fan zones instaladas en el Área de la Bahía de San Francisco con motivo del Mundial 2026. Estos espacios fueron habilitados para que residentes y turistas pudieran seguir gratuitamente los encuentros del torneo en pantallas de gran tamaño, acompañados por propuestas gastronómicas y actividades recreativas.
Hasta el momento, no se reportaron incidentes similares en otros puntos destinados a la transmisión pública de los partidos.
La región de la Bahía es una de las sedes del Mundial y ya albergó varios encuentros del certamen. En los próximos días continuará recibiendo partidos de las instancias decisivas, por lo que las autoridades mantienen un amplio operativo de seguridad en estadios, zonas de aficionados y principales puntos turísticos.
Aunque las primeras informaciones vincularon el hecho con una fan zone del Mundial, las autoridades insistieron en que el ataque no ocurrió durante un evento oficial ni mientras se desarrollaba una transmisión del torneo, por lo que hasta ahora no existen indicios que relacionen el móvil del crimen con la competencia deportiva.
La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas la Policía brinde nuevos detalles sobre el avance de las pesquisas