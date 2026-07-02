Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Rutas y caminos de la provincia
Puente Carretero
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que este jueves 2 de julio todas las rutas de Santa Fe presentan tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad. No obstante, se mantienen algunas restricciones y desvíos por obras en distintos puntos de la provincia.
RP 2: continúa el corte total para el tránsito pesado a la altura de Esteban Rams, debido al desplazamiento de la losa de una alcantarilla. Los desvíos se realizan:
Hacia el norte, por RP 39, a la altura de San Cristóbal.
Hacia el sur, por RP 17, a la altura de Campo Garay.
RN 11: siguen los trabajos de mejora entre Presidente Perón y América, en Puerto General San Martín, de 8 a 18. La mano con sentido hacia Timbúes permanece restringida. Los vehículos son desviados por América, Vucetich y Perón, mientras que se recomienda al tránsito liviano utilizar las calles América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista.
Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé: continúa vigente el desvío implementado por la construcción del nuevo puente. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, la calzada que conduce hacia Santa Fe funciona con doble sentido de circulación en un tramo de aproximadamente 200 metros. Se solicita circular con precaución, prever demoras y, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Rosario–Santa Fe.
Además, continúan obras de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos corredores provinciales, por lo que se recomienda respetar la señalización y reducir la velocidad en las zonas de trabajo.
Media calzada
Un auto quedo parado por un desperfecto mecánico en Marcial Candioti y Boulevard. Marcial Candioti tiene media calzada. Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
Corrientes entre Cruz Roja y San Martín (08.30 - 16.00 hs) Obras de Assa
San Martín intersección con Bv. Pellegrini (a partir de las 13.00 hs.) Solo cantero central
Reducción de calzada
Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Jerónimo
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Amenabar y 3 de Febrero (10.00 - 13.00 hs) Obras de ASSA
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
4 de Enero entre Bv. Pellegrini y Mariano Comas (08.30 - 10.30 hs) Obras de Assa
Junín entre San Luis y Rivadavia (9.30 - 11.00 hs) Obra de Assa
25 de Mayo intersección con Corrientes (08.30 - 16.00 hs) Obras de Assa
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.