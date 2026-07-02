El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

RN 11: siguen los trabajos de mejora entre Presidente Perón y América, en Puerto General San Martín, de 8 a 18. La mano con sentido hacia Timbúes permanece restringida. Los vehículos son desviados por América, Vucetich y Perón, mientras que se recomienda al tránsito liviano utilizar las calles América o Córdoba para acceder a la colectora de la autopista.