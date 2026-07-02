Colocaron alrededor de 100

Como en San Telmo: Santa Fe ya tiene su propio corredor de sombrillas en la Cortada Falucho

La intervención artística de la Municipalidad forma parte de la puesta en valor de espacios públicos de cara a los Juegos Suramericanos 2026. La instalación es permanente y, a pocas horas de colocadas, ya se convirtió en un nuevo punto para las fotos de vecinos y turistas.